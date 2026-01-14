Zona Franca: grandes avances y nuevos desafíos

En los últimos meses, la situación económica nacional, la caída del consumo interno y la apertura de las importaciones impactaron de manera directa en el sector industrial nacional. Zona Franca no estuvo al margen de este escenario pero logró mantener un ritmo de actividad gracias a la sinergia público-privada y a la firme decisión del gobierno provincial de apuntalar al sector productivo.

En la actualidad dentro de la Zona Franca de General Pico, organismo a cargo del Ministerio de la Producción, se encuentran 25 empresas radicadas bajo la figura de Usuario Directo y otras 41 empresas denominadas Usuarios Indirectos, donde se pueden destacar como rubros principales tales como: petróleo y minería, maquinaria vial, ferreteria, textil. Actualmente trabajan 560 personas lo que marca un incipiente incremento respecto del cierre 2024.

Frente a la recesión a nivel nacional y la situación financiera, durante 2025 empresas radicadas y gobierno provincial trabajaron coordinadamente para atenuar las consecuencias del escenario adverso. “Ha sido un año donde por un lado, varias firmas se vieron obligadas a reducir su nivel de actividad, suspender operaciones e incluso despedir personal, mientras que por otro, se observó un incremento en el volumen de mercaderías importadas almacenadas, particularmente en rubros petrolero, ferretero y vial, lo que refleja un cambio en la dinámica de uso del predio, aumentando significativamente la cantidad de operaciones y los montos totales en dólares, con mayor peso del almacenamiento frente a la radicación de nuevas industrias”, detalló Germán Luqui, presidente del Comité Ejecutivo de Zona Franca.

El objetivo principal, desde sus inicios, de la Zona Franca de General Pico (ZFGP) es impulsar el comercio exterior, la logística y la exportación desde La Pampa, ofreciendo a las empresas ventajas fiscales y aduaneras, como la exención de impuestos y tributos, para fomentar la inversión, la producción, la distribución internacional y la generación de empleo en la región, funcionando como un hub estratégico para el desarrollo económico local y nacional. En 2025, hasta el 30 de noviembre se realizaron 934 operaciones por más de 65 millones de dólares, a su vez cuatro empresas están ampliando su infraestructura y otras cuatro están analizando la viabilidad de radicarse en la ZF.

Buenas proyecciones

Santiago Acquaroli , gerente de ACA Pentasilo realizó un balance para la planta, “nuestro último ciclo productivo que finalizó en julio de 2025 terminó muy bien, fue prácticamente uno de nuestros planes de producción record, arrancamos este más lento, pero con buenas proyecciones, creemos que vamos a estar con un nivel de producción histórico, con precios más reprimidos, una rentabilidad más justa pero en general con un balance satisfactorio”. Recordemos que ACA Pentasilo es una empresa que va a cumplir 10 años en nuestra provincia, dedicada a la elaboración de silo bolsa, mayormente para el mercado nacional, con una planta de 42 empleados.

Por su parte, Martín D’Amico, gerente fundador de TECRO Ingeniería, sostuvo que “la empresa cierra un año donde si bien hicimos un gran esfuerzo y varias adecuaciones pudimos cumplir con nuestros objetivos. Fue un año donde la situación financiera que ya venía afectándonos a nivel de los costos, por el estancamiento del dólar, impacto aún más. No obstante, a nivel comercial seguimos creciendo sumando a nuevos mercados”. Actualmente TECRO cuanta con 60 empleados dedicado a la industria del software y su mayor mercado es de Estados Unidos, proyectándose una apertura comercial en Latinoamérica para este 2026.

Un año de grandes desafíos para el sector industrial radicado en Zona Franca, marcado por un gran esfuerzo de las empresas y una permanente presencia del Estado provincial, lo que ha permitido atenuar las consecuencias de la crisis.