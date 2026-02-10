I-COMEX: 5 años con resultados concretos para el desarrollo productivo pampeano

I-COMEX nació de una decisión política y estratégica del gobernador Sergio Ziliotto, con un objetivo claro, construir en La Pampa algo que no existía y que era necesario para acompañar al sector privado en su expansión hacia mercados internacionales y en la atracción de inversiones al territorio, fortaleciendo la sinergia público-privada y consolidando el nexo que articula capacidades del Estado y del entramado productivo para transformar oportunidades en resultados.Desde su creación, la Agencia La Pampa de Inversiones y Comercio Exterior consolidó un proceso de crecimiento sostenido con resultados concretos. Hoy, ese balance puede resumirse en una idea simple y potente, cinco años, cinco hitos que reflejan cómo una política pública sostenida y la articulación entre lo público y lo privado generan oportunidades reales para empresas pampeanas, más presencia internacional y proyectos que transforman el territorio.

Más base exportadora provincial

Desde el relevamiento inicial de 2021, se incorporaron 43 nuevas empresas a la Oferta Exportable Pampeana, lo que representa un 59% más, ampliando y ordenando la oferta de productos y servicios con potencial internacional. Este crecimiento no solo suma volumen, también aporta diversidad, con más participación de Servicios Basados en el Conocimiento, mayor presencia de industria metalúrgica y metalmecánica, y casos concretos de empresas que dieron sus primeros pasos exportadores, fortaleciendo la capacidad de la Provincia para competir, diversificar mercados y proyectar su producción al mundo.

Agenda internacional sostenida con apoyo concreto a empresas

La Pampa sostuvo una presencia internacional consistente con 40 ferias y misiones internacionales en 17 destinos. Participaron 57 empresas pampeanas a través del Programa de Promoción de Exportaciones Pampeanas, una herramienta que acompaña la participación con reintegros para facilitar y potenciar el posicionamiento en mercados externos.

Rondas internacionales de ExpoPyMEs llevadas a un nuevo nivel

Desde 2022, las rondas de negocios internacionales mostraron resultados superadores año a año, con récords de reuniones y una convocatoria creciente de compradores. En el período se convocaron 38 importadores de 12 países y participaron 65 empresas pampeanas, consolidando un espacio de vinculación de alto impacto donde los contactos se transforman en oportunidades comerciales concretas.

Inversiones estratégicas en proyectos de alto impacto

En inversiones, se impulsó el Programa Casa de Piedra 2023–2028 para casi duplicar la superficie bajo riego en el lugar, sumar valor agregado e industrialización en origen, e incluir una Misión Inversa de Inversiones. Además, se acompañó el desarrollo del Parque Solar de General Pico con búsqueda de socio inversor, un proyecto pionero de asociación público-privada por USD 10.492.721 y un aporte de 15 MW en su primera etapa.

Centro de Negocios en Neuquén y posicionamiento en la cadena de Vaca Muerta

Desde su reapertura en 2022, el Centro se consolidó como un punto de encuentro para reuniones de vinculación y oportunidades comerciales en la Patagonia, acercando oferta y demanda entre empresas pampeanas y neuquinas.

En 2025 se sumó una misión exploratoria a Neuquén que permitió a más de 20 empresas pampeanas acceder a espacios estratégicos, generar vínculos y fortalecer su presencia en la cadena de valor de Vaca Muerta.

Con estos cinco hitos, I-COMEX reafirma su rol como una herramienta clave para el desarrollo provincial. Una Agencia construida desde cero, con visión estratégica, que articula capacidades y abre caminos para que La Pampa exporte más, atraiga inversiones y genere más empleo y competitividad.