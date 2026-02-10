Más de 45 mil personas disfrutaron de las fiestas populares organizadas en la Provincia

La provincia de La Pampa experimentó este último fin de semana un movimiento turístico, gastronómico, hotelero y cultural sin precedentes, con una agenda de fiestas populares y celebraciones en diversas localidades que atrajeron a más de 45 mil visitantes de distintas regiones del país.

Desde el viernes hasta hoy domingo, miles de personas recorrieron rutas pampeanas para ser parte de eventos tradicionales como la Fiesta Nacional de la Ganadería en Victorica, el Festival del Río en Duval, el Festival Nacional de Doma y Folklore en Alvear, la Fiesta Provincial del Canto y la Danza en Toay, y carnavales en Anchorena, Adolfo Van Praet y Agustoni, entre otras propuestas festivas que le dieron color a cada localidad.

La Fiesta Nacional de la Ganadería volvió a posicionarse como uno de los principales polos de atracción, con espectáculos en vivo, feria artesanal, patio gastronómico, baile popular y jineteadas tradicionales. El evento contó con artistas de renombre nacional como El Chaqueño Palavecino y el éxito musical de LBC junto a Eugenia Quevedo, que brindaron shows multitudinarios en el escenario principal del predio ferial.

El Festival del Río en Duval se consolidó como un punto de encuentro para familias y turistas, con atractivos para todas las edades, ferias locales y propuestas gastronómicas regionales. En el norte de la provincia, Alvear celebró el Festival Nacional de Doma y Folklore, resaltando las destrezas criollas, música en vivo, con el show de Luciano Pereyra, y un ambiente festivo que acompañó el desarrollo de múltiples actividades tradicionales.

La Fiesta Provincial del Canto y la Danza en Toay sumó a la programación artística con propuestas de canto, danza y espectáculos culturales, consolidando a la localidad como un punto cultural durante la temporada veraniega.

Los carnavales también tuvieron un fuerte impacto en la escena turística pampeana. Las noches de Carnaval en Anchorena, Adolfo Van Praet y Agustoni reunieron a centenares de familias para disfrutar de desfiles, música en vivo, comparsas y gastronomía regional que dinamizaron la economía local.

Además, la Fiesta Provincial de la Barda en La Adela, el tradicional Baile de los Novillos en Lonquimay y la Fiesta de la Gastronomía y Emprendedores en Dorila completaron un panorama festivo con propuestas variadas y actividad comercial intensa.

Este intenso movimiento registrado durante el fin de semana vuelve a demostrar que el turismo y la cultura son motores fundamentales para el desarrollo económico de La Pampa. Las fiestas populares no solo fortalecen la identidad y el arraigo cultural de cada localidad, sino que además generan un impacto directo en la economía local y regional, impulsando el trabajo de hoteles, restaurantes, comercios, emprendedores, prestadores turísticos y servicios asociados. La articulación entre cultura, turismo y producción se consolida así como una herramienta clave para dinamizar las economías locales y promover el crecimiento sostenido en todo el territorio provincial.

