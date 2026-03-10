Se presentó el programa inclusivo “Parque Luro para Todos”

El anuncio tuvo lugar hoy en la Secretaría de Turismo y estuvo encabezado por el secretario del área, Saúl Echeveste, el director General de Deportes, Alejandro Bagatto, y el coordinador del Área de Discapacidad de la Subsecretaría de Deportes, Sergio Manazzi. Echeveste se dirigió a los presentes y destacó el apoyo y acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes. “Agradecer a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo Social del Ministerio de Desarrollo Social y DDH, al Gobierno de la provincia de La Pampa. Siempre decimos que el Parque Luro tiene que ser de todos y para todos por eso en conjunto desde la Secretaría de Turismo y la Subsecretaría de Deportes presentamos esta propuesta que une al deporte con el turismo y la cultura, la recreación, el esparcimiento, pero por sobre todas las cosas, la inclusión. Por eso este fin de semana creemos que en el Parque Luro todas las familias encuentren su lugar, lleguen, con actividades deportivas inclusivas, con talleres culturales adaptados y también con una visita guía inclusiva”, continuó.

“Entendemos que es una oportunidad para que todas las familias de la provincia de La Pampa se acerquen el domingo al Parque Luro a disfrutar de un día en familia o con amigos. Entendiendo y teniendo en cuenta como una política de Estado el reforzar el deporte el turismo y qué mejor que sea inclusivo”, concluyó.

Por su parte Manazzi destacó que “desde la Subsecretaría vamos a estar participando las actividades desde las 10:30 con actividades recreativas. Van a ser juegos adaptados y todo lo que tienen que ver con lo recreativo hasta las 11:30. A partir de allí vamos a dejar el tiempo libre para que la gente y la familia pueda disfrutar. El almuerzo será a la canasta y luego a las 14:00 la fundación “El Rincón de Todos” va a dictar tres talleres: uno es el folklore inclusivo, un taller de tenis para ciegos y un taller de fútbol. La gente de Parque Luro nos va a regalar la visita, tanto del Castillo como al Museo, así que eso va a ser algo muy lindo. Sentimos que el Parque Luro, tiene que ser para todos y se está trabajando hace mucho tiempo en esto. Habrá transporte gratuito, va a salir desde la terminal a las 9:00.

Como dato importante la inscripción es al e-mail: deporteadaptadolp@gmail.com . , la actividad será totalmente gratuita y abierta a todas las familias, porque la idea es incluir a la familia dentro de esta hermosa Reserva Provincial de Parque Luro”, concluyó.