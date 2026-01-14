Inician vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en embarazadas

El Ministerio de Salud informó que hoy se dio inicio a la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) destinado a mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación para brindar protección de la bronquiolitis en los niños por nacer.

El objetivo principal de esta estrategia es proteger a los recién nacidos contra la bronquiolitis, una enfermedad respiratoria frecuente en la infancia que puede tener consecuencias graves en los primeros meses de vida.La vacuna ha demostrado ser segura y eficaz. Su aplicación en embarazadas permite que los anticuerpos se transmitan al bebé antes del nacimiento, brindándole defensas inmediatas contra el VSR. Gracias a esta medida, se ha observado una reducción significativa en la frecuencia y gravedad de la bronquiolitis en pediatría.

Recomendaciones

– Se recomienda la vacunación a todas las embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación.

– Completar el calendario de vacunas restante: triple bacteriana acelular a partir de la semana 20 de gestación, protege a ambos contra el tétanos, la difteria y la coqueluche o tos convulsa.

La aplicación se realiza en los centros de salud pública distribuidos en toda la provincia, de manera gratuita. No se requiere indicación médica.

Esta estrategia permite que todas las embarazadas reciban las vacunas al acercarse al centro de salud más cercano y garantizar la mejor protección para sus hijos desde el primer día de vida.