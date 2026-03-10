Victorica avanza hacia un hospital con capacidad operativa para los próximos 50 años

La comunidad de Victorica vive un momento histórico en materia de salud pública con la construcción y ampliación del Hospital local, una obra que autoridades y obreros describen como “la más importante” realizada en la ciudad desde su fundación y con previsión de servicio por más de 50 años.

La intervención -iniciada hace un año tras los trabajos de acondicionamiento del terreno- registra un avance “impresionante”, según afirmó a la Agencia Provincial de Noticias el director del Hospital, Mariano Gervasoni. “Es una obra enorme, prácticamente la más importante que se hizo en Victorica. Tiene una proyección incluso para el futuro, para más de 50 años en el sentido de la capacidad de atención”, afirmó. Gervasoni destacó además la intensidad de la ejecución: “la empresa trabaja todos los días, incluso hasta los sábados. El avance de obra es impresionante”. El proyecto responde a una demanda creciente: la población de Victorica y la región experimentó un aumento sostenido, y la llegada periódica de especialistas hizo evidentes las limitaciones del edificio actual. “Nos quedamos muy chicos en espacios, necesitábamos un edificio grande y la inversión es algo extraordinario, históricamente nunca vista”, añadió Gervasoni, que valoró la gestión estatal como “una fuerte apuesta en Salud”.

En tanto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alfredo Intronati, celebró el avance y subrayó el compromiso del Gobierno provincial: “Este Hospital representa una inversión estratégica para garantizar la atención de calidad a toda la región. Acompañamos la obra con financiamiento sostenido y controles técnicos permanentes para que se cumplan plazos y estándares sanitarios”. Agregó un compromiso concreto sobre mantenimiento y equipamiento: “No sólo construiremos la infraestructura, sino que también destinaremos partidas para equipamiento y programas de mantenimiento para los próximos años, porque una obra pública debe ser útil y sostenible en el tiempo”.

Desde la obra, el capataz interino Luis Literini informó que el sector de internación está próximo a finalizar: restan detalles de terminación como la instalación de calefacción, aire acondicionado y pintura. En tanto, en el sector de consultorios se trabaja en la colocación de conductos y las tareas evolucionan “con buen progreso”. El encargado de la obra, subrayó la importancia del empleo generado: “para nosotros los trabajadores, es fundamental tener trabajo en tiempos difíciles, nuestro equipo está conformado por chicos de Victorica y algunos de Santa Rosa; resulta un factor importante tener trabajo”.

La nueva estructura no solo ampliará la capacidad asistencial local, sino que consolidará al Hospital como un centro de referencia para la zona. El esquema de obras y la inversión desembolsada proyectan cobertura y mejoras en servicios durante las próximas décadas, cumpliendo con los plazos contractuales que autoridades y comunidad esperan ver concretados.

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