Último día para participar de la convocatoria del Coro Provincial de La Pampa

Hoy martes 10 de marzo en el horario de 20:30 a 22:30, el Coro Provincial llevará a cabo su último día de su convocatoria 2026 a todas las personas interesadas en sumarse a su propuesta artística.

La convocatoria está abierta tanto a coreutas experimentados como a personas sin experiencia previa que deseen formarse en el canto colectivo. Los nuevos integrantes accederán a una formación integral que incluye técnica vocal (a cargo de lHana Fernández) y audioperceptiva. El único requisito es el compromiso con los ensayos y el calendario de presentaciones. Las audiciones se llevarán a cabo de manera presencial, sin necesidad de inscripción previa, en el Auditorio del Centro Cultural MEDASUR (Av. Belgrano Sur 180).

Trayectoria del Coro Provincial

Con la dirección de Mario Figueroa desde el 2016, el Coro Provincial se consolidó como un referente cultural de la Provincia. Su labor no se limita solo al escenario tradicional; destaca por su versatilidad en formatos como flashmobs, producciones audiovisuales y ciclos innovadores como “CoreaMus” (ensayos abiertos en museos).Entre sus actuaciones más destacadas se encuentran el estreno en Argentina de la “Misa Pastoral” de Franz Reisinger (2025); la participación en el ciclo “40 años de democracia a coro” (2024); actuaciones junto a figuras como Facundo Ramírez y el histórico Grupo Vocal Argentino; presencia en la TV Pública nacional (programa “Unísono” del INAMU) y festivales internacionales en Colombia y Latinoamérica.

Contacto y consultas

Para más información, los interesados/as pueden consultar los perfiles oficiales del coro en Facebook, Instagram y YouTube buscando el hashtag #coroprovinciallapampa.