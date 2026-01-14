Avanza repavimentación de la Ruta Provincial 10, clave para la conectividad pampeana

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mantiene un ritmo sostenido en los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 10, una de las arterias estratégicas del oeste pampeano.

La intervención forma parte de un proyecto mayor que también incluye a la Ruta Provincial 105, consolidando un corredor vial fundamental para la integración interna y la vinculación con provincias vecinas como San Luis y Mendoza.

En este sentido, la obra contempla la aplicación de microaglomerado asfáltico en frío en el tramo comprendido entre Ruta Nacional 35 y Ruta Nacional 143, además de trabajos de reciclado en sectores donde la base granular presentaba deformaciones.

Las tareas incluyen, reciclado de base en zonas deterioradas, bacheo y relleno de huellas, nueva capa de rodamiento, reacondicionamiento de banquinas y señalización horizontal.

Por su parte, la empresa a cargo es Cleanosol, que también interviene en los accesos a Luan Toro y Loventuel, sumando otros 11,6 km al proyecto. La RP 10 es mucho más que un camino: es un eje productivo y social. Conecta localidades rurales, facilita el transporte de granos y hacienda, y sostiene la movilidad cotidiana de cientos de familias.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad destacan que estas obras son multipropósito, ya que: Mejoran la seguridad vial, favorecen la comunicación entre localidades, generan empleo, dinamizan la economía regional, productores, transportistas y vecinos coinciden en que la repavimentación permitirá reducir tiempos de viaje, evitar roturas de vehículos y mejorar la accesibilidad a servicios esenciales.

Deje su comentario en Facebook