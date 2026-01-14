Estricto seguimiento de las prácticas profesionalizantes de aspirantes a agentes y cadetes de la Policía de La Pampa

En el marco de la planificación de las Prácticas Profesionalizantes correspondientes a las carreras de formación policial, integrantes del equipo del Instituto Superior Policial (ISP) iniciaron en estas primeras semanas del año 2026 una serie de visitas a cada uno de los territorios a los que fueron destinados los aspirantes a Agentes de Policía y también de la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública y Ciudadana con Orientación Policial (carrera para oficiales).

Estas actividades de acompañamiento y seguimiento incluyen la realización de entrevistas con los tutores y también con los aspirantes, con el objetivo de relevar las experiencias sobre el desempeño de las funciones asignadas en el territorio y repasar criterios para la evaluación.

Para este período de prácticas 2025-2026, la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Seguridad y Justicia trabajó conjuntamente con las autoridades y los equipos del Instituto Superior Policial en la planificación, la elaboración de documentos de trabajo, la organización de reuniones preparatorias con tutores y la elaboración de pautas para el seguimiento y la evaluación de los/as aspirantes.

En este esquema formativo, aspirantes de la carrera de Oficiales de Policía desarrollan sus prácticas en Puestos Camineros, mientras que aspirantes a Agentes de Policía cumplen funciones en comisarías y unidades especiales, lo que permite una inserción progresiva en el trabajo operativo y administrativo que demanda el servicio policial. Un aspecto destacado del actual proceso es la coordinación entre la Escuela de Agentes y la Escuela de Oficiales, que trabajan de manera articulada, con vínculo directo con las y los aspirantes, fortaleciendo la integración entre ambas carreras y promoviendo una visión común del servicio policial.

Durante la primera etapa del cronograma, se realizaron visitas a las localidades de Fortín Pampa, Intendente Alvear, Miguel Riglos, Bernasconi y Jacinto Arauz. En tanto, en la segunda semana de trabajo, los equipos del ISP recorrieron la Comisaría Departamental de Santa Isabel, el Puesto Caminero de esa localidad y posteriormente la Comisaría Departamental de Victorica, donde se mantuvieron encuentros con tutores y personal a cargo de las prácticas.

Las recorridas son llevadas adelante por la directora del Cuerpo Personal Subalterno, Érica Paoli, el director del Cuerpo de Cadetes, Néstor Fabián Pregno, instructores y equipos de ambas escuelas, quienes supervisan el desarrollo de las actividades, recogen inquietudes y evalúan el proceso formativo en territorio, en una tarea conjunta que refuerza el acompañamiento institucional a quienes se encuentran dando sus primeros pasos en la función policial.

Al respecto, el jefe de Sección Estudios del Instituto Superior Policial, Walter Galant, destacó la importancia de esta instancia y señaló que “las prácticas profesionalizantes son un momento importante de la formación, porque permiten que las y los aspirantes pongan en juego, en situaciones reales, todo lo que han aprendido en el aula”. En ese sentido, agregó que “la articulación entre la Escuela de Agentes y la de Oficiales es una fortaleza del proceso, ya que genera vínculos, criterios comunes y una mirada compartida sobre el rol policial desde el inicio de la carrera”.

Por su parte, desde la Subsecretaría de Formación del Ministerio de Seguridad y Justicia señalaron que “todas las propuestas para mejorar los procesos de ingreso, de formación y de prácticas profesionalizantes comparten lineamientos de trabajo común: hacerlo de forma conjunta; recuperar las experiencias de los propios actores; sistematizar los registros de todas las actividades académicas y consolidar la formación de los equipos institucionales en aspectos vinculados con la tarea académica”.

Las prácticas profesionalizantes constituyen una instancia formativa esencial del trayecto educativo de la Policía de La Pampa. A través de ellas, aspirantes y cadetes aplican sus conocimientos en territorio, integrándose a patrullajes, procedimientos, operativos especiales y tareas de prevención, siempre bajo la supervisión del ISP y del Ministerio de Seguridad y Justicia. Estas experiencias permiten desarrollar competencias operativas reales, fortalecer el trabajo en equipo y consolidar una formación orientada al ejercicio ético, responsable y profesional de la función policial.

