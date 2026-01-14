La Pampa celebra con la tradicional Fiesta Nacional del Trigo y el Pan en Castex

La 71º edición, de las fiestas más antiguas de la Provincia, volverá a iluminar Castex con desfiles, shows y muestras agroalimentarias. Con entrada libre y gratuita, el evento organizado por el Club Racing de Castex se realizará hoy y mañana y el sábado 17 de enero, celebrando la identidad regional, el trabajo rural y la tradición panadera regional.
La fiesta se presentó esta mañana en la Secretaría de Turismo de la Provincia, con el titular del área Saúl Echeveste; el secretario de Cultura, Pablo Lucero; subdirectora de Municipios Turísticos, María Eugenia Debans; los directivos del club Racing de Castex, Alberto Barbero (presidente) y Mariela Guardamagna (vicepresidenta).
Lucero remarcó la realización de la fiesta por ser “una de las más viejas de la Provincia, la más significativa”. “Invitamos a todos con esta propuesta que va a ser tan importante, es fundamental seguir promoviendo, sosteniendo y acompañando todas estas iniciativas y estas fiestas están propias y están particulares para nosotros. En este caso, que ponen en valor también el sistema productivo de la provincia. También nos invita a indagar y a conocer un poco lo que representan en esa región, el área productiva”, agregó
“A través de una fiesta y de promoción cultural con artistas y con todo lo que implica en la economía local, un evento, una convocatoria para todos, es importante”, concluyó.
Saúl Echeveste
El secretario de Turismo resaltó la figura de la institución organizadora, “tan importante para la ciudad”. “No solo se enfoca en materia deportiva, sino también cultural, social, hasta turística. Y cuando instituciones intermedias se comprometen y hay un trabajo articulado entre el Estado municipal y el provincial, se logran grandes cosas, y cobra mayor importancia en momentos realmente complejos económicos, financieros, de tomar esta iniciativa y entender de que es importante la cultura, que realmente es una es una inversión. Esta fiesta hace honor a la familias rurales, a quienes siembran, cosechan y sostienen la producción, aún en la en las adversidades”, afirmó.
En tanto el presidente del club agradeció al Gobierno provincial por acompañar en la organización de una nueva fiesta. “Es la más antigua de la provincia de la Pampa y no es nada fácil sostenerla, es muy difícil y más en los momentos que estamos pasando. Pero le vamos a poner el hombro como todos los años y a tratar de que salga de la mejor manera posible”, contó.
Programación
Viernes 9: segunda edición del conversatorio “Manos que transforman: mujeres del campo y su legado en La Pampa”, donde se homenajeará a mujeres vinculadas con la laboral agropecuaria. Entrega de premios de los certámenes fotográfico y literario. Lugar: Salón “María Baralle de Brandemann”.
Sábado 10: desfile en el centro del pueblo. Actuación la banda La Firma. Lugar: Calle 25 de Mayo desde Diagonal 9 de Julio hasta Diagonal San Martín.
Sábado 17. noche central: elección de las nuevas reinas y la actuación de La Super Band, Iván Coniglio y más artistas. Lugar: Parque Triguero