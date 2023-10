Café mediante, jornada de concientización sobre el cambio climático

Este evento, se enmarca dentro de la Semana de la Acción Climática y reunió a representantes del sector privado, profesionales y emprendedores, todos comprometidos con la causa ambiental.

La actividad fue una oportunidad valiosa para reflexionar sobre el impacto del cambio climático tanto a nivel mundial como local. Uno de los aspectos destacados del evento fue la presentación de la medición de la huella de carbono por parte de Sello ALPA, una herramienta fundamental en la lucha contra el cambio climático. Esta medición se alinea directamente con la meta de reducción de emisiones de la Provincia, dentro del marco del Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático.

La importancia de medir la huella de carbono

El evento subrayó la importancia de las empresas locales en la transición hacia una economía baja en carbono. La medición de la huella de carbono, presentada por Sello ALPA, se revela como una herramienta para estas empresas. Esta medición no solo ayuda a las empresas a comprender y reducir su impacto ambiental, sino que también es esencial para el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones de la Provincia. La información recopilada a través de esta medición proporciona datos precisos y fundamentados, permitiendo a las empresas tomar decisiones informadas para minimizar su huella de carbono.

El rol de las autoridades provinciales y la RAMCC

Durante el evento, Florencia Ricard, directora de Cambio Climático de la Subsecretaría de Ambiente, proporcionó una visión clara sobre el contexto mundial y local del cambio climático, destacando el escenario específico de la Provincia. Además, Ricardo Bertolino, director ejecutivo de la RAMCC, compartió sus experiencias y el trabajo colaborativo que la RAMCC realiza con municipios en toda Argentina. Enorgullece mencionar que La Pampa ya cuenta con ocho municipios que forman parte de esta red y que reciben apoyo constante en la implementación de políticas ambientales.

Un compromiso colectivo

El encuentro temático no solo fue un espacio para el intercambio de conocimientos, sino también un llamado a la acción. La participación activa de las empresas locales es esencial para promover prácticas empresariales sostenibles en todas las escalas. Este tipo de iniciativas no solo crea conciencia, sino que también establece un compromiso tangible hacia un futuro más verde y sostenible para la Provincia. “Un Café por el Clima” no fue solo un evento, fue un paso audaz hacia un futuro más sostenible. Con la medición de la huella de carbono y el compromiso de las empresas locales, es un paso más cerca de lograr las metas de reducción de emisiones y construir un entorno empresarial responsable y consciente del ambiente en la comunidad.