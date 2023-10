Entregaron Aportes No Reembolsables para productores vitivinícolas afectados por heladas tardías

Tienen como fin asistir y fortalecer los sistemas productivos vitivinícolas de la Provincia.

El Ministerio de la Producción a través de la Dirección de Agricultura entregó Aportes no Reembolsables por 10 millones de pesos a seis productores vinícolas que fueron a afectados por heladas tardías en su producción de la vendimia 2023.

Los mismos surgen del Convenio Nº 69/22 suscripto entre el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía y la Provincia de La Pampa, aprobados por Ley provincial N° 3539 y ratificado por Decreto N° 1998/23.

Formaron parte de esta entrega la ministra de la Producción, Fernanda González; la directora de Agricultura, Natalia Ovando; la subdirectora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges y los vitivinicultores afectados y beneficiados con estos Aportes no reembolsables.

Dichos beneficios tienen por objeto la asistencia y cooperación, con el fin de fortalecer los sistemas productivos de los productores/as vitícolas de la Provincia de La Pampa y de esta manera contribuir para prevenir y reducir los posibles daños ante eventuales emergencias agropecuarias.

Desde la Dirección de Agricultura informaron a la Agencia Provincial de Noticias que “el cambio climático conlleva un aumento de los fenómenos climáticos extremos. Esto puede traducirse en heladas o granizadas que afectan a la uva de forma grave”, sostienen además que con ello “el calendario fenológico de la viña se ha visto afectado a nivel mundial por el calentamiento y los cambios son más importantes para las fechas de cosecha y de vendimia porque están muy relacionados con la temporada de maduración de la uva y la calidad final del vino”.

En este marco, “el convenio mencionado ratifica los objetivos de fortalecer la capacidad productiva del sector, fortalecer las unidades productivas demostrando la presencia del Estado en territorio, transitar hacia una estrategia territorial de prevención de catástrofes climáticas y disminuir el impacto de las heladas tardías a partir de la implementación de tecnologías que por ende, aumenten los rendimientos esperados”.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook