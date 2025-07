Presentaron la Copa País: participan selecciones de todas las ligas

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social, Ceferino Almudévar, se refirió al formato del torneo en la presentación que se hizo esta mañana en la flamante sede de la Casa del Deporte, ubicada en Misiones 225, de la capital pampeana. El funcionario destacó que “todo comenzó en una reunión en Buenos Aires de la que tuve oportunidad de participar, junto al representante de La Pampa en el Consejo Federal de Fútbol, Alfredo Iturri”.

En ese encuentro, en el que estuvo presente el secretario General de la AFA, Javier Treuque, se presentó la idea inicial, que fue el gérmen de esta iniciativa. “En esaoportunidad nos presentaron un proyecto que estaba destinado a clubes, a lo que manifestamos que nos parecía volver a hacer algo para los clubes que ya está hecho, como es el federal amateur. Sobre lo planteado, presentamos la idea de hacerlo sobre selecciones de provincias donde participen las 24 provincias del país con sus respectivas selecciones, no de ligas”, continuó.

“La contrapuesta de AFA, que nos pareció un paso importante, fue de hacerlo con selecciones de ligas. Nos encontramos en un punto medio para quedarnos todos contentos. Desde mi lugar vamos a seguir insistiendo en que a este tipo de eventos, los vamos a querer hacer con selecciones de provincias y que jueguen las 24 provincias con sus selecciones derivadas de todas sus ligas. Se buscó este formato con selecciones de liga que también es importante y me parece que va a estar muy bueno”, indicó.

En referencia a la fase inicial de la Copa País, Almudévar dijo que el primer paso será “la eliminatoria pampeana entre la Liga Cultural y la Liga del Sur, lamentamos mucho que la Liga Pampeana no se haya presentado para ser una de las tres ligas de nuestra Provincia, tendrán sus razones, pero entendemos que es para que los jugadores tengan otro tipo de vidriera. Considero que si a cualquier jugador de la Liga Pampeana le preguntamos si le hubiera gustado participar nos hubieran dicho que sí”, concluyó.

Alfredo Iturri

El representante de La Pampa en el Consejo Federal de Fútbol, Alfredo Iturri, señaló que “la recepción en Buenos Aires fue la mejor, este era un campeonato que se venía charlando y se fue cerrando de a poco con todas las provincias del país y los subsecretarios de cada provincia. Nos acompañaron en el lanzamiento oficial que se hizo desde el Predio de AFA en Ezeiza. Quiero destacar el acompañamiento de los cuerpos técnicos y jugadores, ya que es un momento complicado dado que están en competencia, sabemos del esfuerzo que están haciendo y sobre todo en una experiencia piloto que vamos a hacer con este nuevo formato de la Copa País. Si hubiese sido en otra época del año donde no perjudiquemos el desarrollo de los campeonatos y de los clubes sería distinto, por eso el agradecimiento a los jugadores, dirigentes y clubes”, indicó.“De todas maneras va a ser un gran torneo y deseamos que se disfrute y nos acompañen. Están las fechas ya programadas para el próximo miércoles en General Campos, a las 20 se jugará el primer partido y va a ser sede la Liga del sur, y domingo en Santa Rosa en cancha de All Boys se jugará la revancha”, concluyó.

Formato de la Copa País

La Copa País tendrá 77 selecciones y tres etapas: Clasificatoria, Regional y Final.

Los equipos serán distribuidos en zonas de dos a cuatro seleccionados por región.

Por jurisdicción habrá un representante en la Etapa Regional.

Una vez en el Regional, los ganadores cada provincia jugarán para determinar quién representará al territorio provincial en la Etapa Final.

Finalmente el ganador de esta última fase se consagrará campeón y, como premio, tendrá una plaza en la próxima Copa Argentina.