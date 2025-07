Catriló: Adjudicaron 20 viviendas que Nación abandonó y Provincia concluyó

La presidenta del Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV), Erica Riboyra, expresó el contraste entre las políticas del Gobierno provincial con las de Nación. “Una vez más estamos haciendo realidad los sueños de las familias pampeanas. Mientras desde la Nación se baja el discurso de la motosierra, acá, con el gobernador Sergio Ziliotto, estamos fuertes defendiendo la dignidad de nuestro pueblo”.La construcción de estas unidades habitacionales se había iniciado mediante el programa federal Casa Propia–Construir Futuro, que fue abandonado en plena ejecución por el actual Gobierno Nacional. Gracias a la aprobación de la Ley de Emergencia de la Obra Pública, las viviendas pudieron finalizarse con fondos provinciales.Desde San Luis, Riboyra añadió: “Este es un acto que, además de aportar transparencia a la adjudicación, nos llena de alegría, porque significa que estamos avanzando en sumar dignidad para nuestra gente. Las familias pampeanas saben que, aunque intenten disminuir derechos, desde el Estado provincial se seguirá trabajando para que pampeanas y pampeanos tengan cada vez mejor calidad de vida”.La funcionaria subrayó: “Se trata de una concepción integral de lo que implica ganar en dignidad. Tenemos un gobernador que no desatiende ningún servicio público, a pesar del recorte de fondos antojadizo de la Nación. Vamos a resistir y a insistir con estas políticas públicas que, además de representar un beneficio directo para la población, también lo son en términos de infraestructura para las comunidades y generación de empleo”.Para finalizar, agradeció a las autoridades de la Lotería de San Luis por la predisposición y la buena atención brindada. “Fue la primera vez que estuvieron acompañándonos en uno de nuestros sorteos en vivo. Es una gran compañía” dijo la funcionaria, y expresó su satisfacción por la articulación interprovincial lograda a través del tratado del Caldén.

“El sueño de la casa propia nunca debe abandonarse”

Desde el estudio de la TVPP, Darío Díaz, gerente Legal y Técnico del IPAV, destacó: “Es un momento de mucha emoción compartir, a través de la Televisión Pública Pampeana, este sorteo con las 20 familias seleccionadas. Me quedo con que el sueño de la casa propia nunca debe abandonarse, porque muchas familias hoy no fueron favorecidas, y es cuestión de azar, pero no deben perder las esperanzas”.

“Fueron 91 las personas inscriptas que participaron del sorteo, y 20 serán quienes finalmente accedan a su vivienda propia, una vez transcurrido el proceso de impugnación. Lo cierto es que han alcanzado una instancia fundamental: ser sorteados para, luego, convertirse en beneficiarios de un derecho tan anhelado, que hoy la Provincia hace posible con decisión política y compromiso social”, concluyó.

“Tenemos un Gobierno provincial que se ocupa”

Por su parte, la intendenta de Catriló, Graciela López, resaltó la importancia de un Estado provincial presente: “Este plan fue puesto en marcha por el gobierno nacional anterior, abandonado por el gobierno nacional actual, y nuestro gobernador Sergio Ziliotto decidió, con fondos provinciales, continuar con su ejecución. Gracias a ello, hoy ustedes pueden disfrutar de esta nueva vivienda”.

La jefa comunal concluyó con un mensaje esperanzador: “A quienes no fueron sorteados, les digo: no pierdan la esperanza. Tenemos un gobierno provincial presente, que se ocupa y se preocupa por cada pampeano. Seguramente, cuando se finalicen las viviendas que aún están en obra, se anunciarán nuevas soluciones habitacionales para nuestro pueblo”.

Proceso de impugnaciones

A partir de mañana jueves, y por el plazo de diez días hábiles, se abre el período de impugnaciones. Quienes consideren haber detectado alguna posible irregularidad podrán realizar su denuncia de forma anónima y en línea, a través del formulario disponible en la página web del IPAV: ww.ipav.lapampa.gob.ar.

Una vez concluido el período de impugnaciones, cada caso será analizado de forma particular. Luego se informará el día y horario en que se entregarán las viviendas a las familias beneficiarias.

Listado de adjudicatarios y adjudicatarias de Catriló

Palacios Daniela Soledad 36770086

Palacios Pamela Elisabet 32614564

Mendez Lucía Antonella 36222430

Olguín Claudia Antonela 38927940

Caricato María Jimena 32073364

García Irma Elsa 04738670

Lopez Macarena Solange 38239673

Delgado Laura Vanina 33292701

Lopez Claudia Beatriz 29074486

Orellano Amanda Virginia 34231986

Martín Pereyra Johanna De Los Angeles 36313079

Rouge Margarita María Celeste 28915527

Delgado Abigail 39054203

Basualdo Daiana 36724527

Roda María Victoria 30385535

Leal Elsa Joana 39943472

Giuliani Yamila Noemi 36067052

Roda Elda Laura 27796396

Gauna Waldemar Eliseo 37621212

Vivienda accesible:

Lopez Aldo Alberto 28672677