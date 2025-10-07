La Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras se suma a la Expo Rural de Santa Rosa

Las emprendedoras comercializan sus creaciones durante este fin de semana en este tradicional evento.

Desde el viernes pasado y hasta mañana domingo 5 de octubre se podrá visitar el stand de emprendedoras pampeanas en la Expo Rural de Santa Rosa, donde podrán adquirir sus productos y participar de sorteos especiales. A partir del trabajo colaborativo entre la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad y la Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa, siete emprendedoras pertenecientes a la Red pampeana de mujeres y diversidades emprendedoras que coordina la Dirección de Promoción y Asistencia, cuentan con un stand en el predio ferial, con una diversa propuesta de productos.“Potenciar la autonomía económica de mujeres y diversidades es para nosotras fundamental para lograr una mejor calidad de vida y por supuesto igual de oportunidades para cada persona. En este sentido, el trabajo mancomunado con otras instituciones nos permite generar nuevas estrategias y acciones para apuntalar al sector emprendedor demostrando una vez más la importancia de un Estado provincial presente”, sostuvo Gabriela Labourrie a la Agencia Provincial de Noticias.Por su lado, la emprendedora Claudia Giménez, explicó “Estar en una exposición como La Rural significa tener una oportunidad de visibilidad y validación, lo que puede llevar a mayores ventas, contactos y reconocimientos. Es un espacio valioso para mostrar lo que hago y poder compartir con otras emprendedoras generando vínculos y alianzas”.En el stand de la Red, cada día se realizarán sorteos especiales para quienes se acerquen y conozcan los emprendimientos que expone:Divina.eioti de Silvana WhehtEsencia Pura de Clara de FontaynesCósmica de Florenica DeschManos Mágicas de Claudia GiménezAve Fénix de Mirna SuarezMaría, Plantines Florales, de María PereyraMalem, de Graciela Malen, AnguilQuienes deseen sumarse a la Red pueden inscribirse en https://forms.gle/XKeVf1eCG9riBiGr