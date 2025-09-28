La Pampa pidió reactivar el Consejo Federal de Juventud y propuso escalar Tarjeta Joven

El subsecretario de Juventud de La Pampa, Rodrigo Draeger, y el director de Casa de la Juventud, Dino Gorosito, representaron a la Provincia en el 2º Congreso Federal y 1º Congreso Internacional de Juventud, realizado en Córdoba. Draeger fue expositor del panel “Los desafíos de la juventud para la construcción de una Argentina federal, productiva y con trabajo”, mientras que ambos participaron de la Cumbre de Gestión.

Durante su intervención, Draeger denunció la inactividad del ámbito nacional de coordinación de políticas para juventudes: “Imagínense que a ustedes, que están en centros de estudiantes o cooperadoras, no los convocaran durante casi dos años. ¿Pensarían que les importan? Yo creo que no: a Nación no le importan los jóvenes”. En ese marco, celebró que Córdoba “tome la posta” para convocar a las provincias y propuso que, en la Cumbre de Gestión, todas las jurisdicciones soliciten formalmente la convocatoria del Consejo Federal de Juventud, que debe sesionar cuatro veces al año.

El funcionario pampeano citó además al gobernador Sergio Ziliotto, quien en el Foro Iberoamericano de Garantías afirmó que “hoy solo las provincias apuestan a la producción” y llamó a construir un gran acuerdo nacional para superar la falsa dicotomía Estado–mercado, definir el rol del Estado en la economía y consolidar alianzas público-privadas orientadas a producción y trabajo.

En su exposición, describió el modelo pampeano como un entramado de herramientas que integra al Banco de La Pampa como Banco de fomento, al Fondo de Garantías Pampeano (FoGaPam) como respaldo para que las PyMEs accedan a financiamiento, y al programa Emprender La Pampa como dispositivo que combina crédito, capacitación y acompañamiento técnico. Este esquema sostiene la producción en el territorio y habilita primer empleo joven a través de la articulación con empresas, municipios y el ecosistema emprendedor.

En la Cumbre de Gestión, Draeger y Gorosito plantearon como desafío inmediato que los gobiernos locales otorguen prioridad de gestión a las políticas de juventudes y refuercen la confianza y el rol protagónico de las y los jóvenes en cada localidad. Asimismo, Draeger propuso escalar a nivel nacional la Tarjeta Joven, por su implementación ágil y su impacto en consumo cultural, educativo y de herramientas de trabajo mediante la sinergia público-privada. La actividad reunió representaciones de 16 provincias, con subsecretarías y áreas de juventud, intendencias y equipos técnicos, en una agenda que combinó debates programáticos y un intercambio de experiencias con enfoque federal e internacional.

