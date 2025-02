“Que La Pampa ponga la mirada en este tema nos permite pensar en un paraguas de prevención y protección ante el desamparo del Estado nacional, el desarme de los organismos específicos y la pérdida de derechos a la que apuntan desde lo legislativo”, señaló la docente y periodista Lenny Cáceres, que dictó el taller sobre “Comunicación con perspectiva de género”.

En el marco de los programas de capacitación para el personal del Estado, el Gobierno de La Pampa, a través de la Secretaría General de la Gobernación y la Subsecretaría de Medios, encaró uno que adquiere un significado especial en estos tiempos que corren. Se trata de un taller de “Comunicación con perspectiva de género”, que empezó a dictar la periodista especializada en esa temática Lenny Cáceres.

“Además de sumar a la construcción colectiva del contenido en la comunicación del Estado, que decidan justamente abordar y reforzar estas temáticas en el contexto político nacional actual, es significativo no solo para los equipos de comunicación y el proyecto político, sino también como mensaje para la sociedad”, aseguró la profesional, poniendo en contexto esta decisión del Gobierno de Sergio Ziliotto.

“Poder enfocarse en las desigualdades para desarmar las violencias es crucial en estos momentos, y que La Pampa ponga la mirada en ellas nos permite pensar en un paraguas de prevención y protección ante el desamparo del Estado nacional, el desarme de los organismos específicos y la pérdida de derechos a la que apuntan desde lo legislativo”, amplió su observación la comunicadora y docente que es directora del Diario Digital Femenino, medio que este año cumple 13 años.

La primera jornada de la capacitación, constó de 6 módulos, fue en modo presencial, se realizó los días martes 11 y miércoles 12 de febrero y tuvo una alta participación. “Fueron más de 60 las personas inscriptas que mostraron gran interés en la temática. La idea es brindar una capacitación para incorporar la perspectiva de género en todos los mensajes y en la comunicación del Gobierno provincial”, explicó sobre el objetivo de este taller dirigido a profesionales que trabajan en las distintas áreas vinculadas con la difusión de contenidos escritos y audiovisuales.

“Es importante tener un análisis crítico de la comunicación y contar con las herramientas adecuadas para el uso de lenguaje inclusivo no sexista”, señaló, que también hizo hincapié en que se debe evitar la incomprensión de la persona receptora. Por ello es que requiere enorme importancia manejar adecuadamente la comunicación.

En la capacitación se les dan a periodistas, equipos de prensa, generadores de contenido y community manager, herramientas muy útiles para verificar el rendimiento y la efectividad de sus mensajes con perspectivas de género. De ese modo, si no se está logrando el objetivo de llegar con una comunicación adecuada y comprensible se puede modificar sobre la marcha.

A Cáceres, también docente y militante feminista, le parece fundamental que se haga una construcción colectiva para exponer un mensaje común desde todas las áreas, incorporando la perspectiva de género. “La capacitación se basa en tres ejes con el abordaje de las desigualdades como gran tema central: perspectiva de género, interseccionalidad y el uso de la inteligencia artificial”, indicó.

Respecto de la inteligencia artificial el foco está puesto en “revisar los contenidos” porque si ponemos en manos de esta valiosa herramienta el mensaje a comunicar hay que asegurarse de que se respete la perspectiva de género.

En cuanto a las medidas cercenatorias de derechos que surgen desde el Gobierno nacional, fijó su postura: “trato de ni siquiera mencionarlo, no puedo ahondar en el tema porque solo me sale decir que es una gestión inhumana y desastrosa; la que en su momento nos costará mucho reconstruir” y agregó, “creo que en La Pampa todas las personas estamos enfocadas en cuidar lo que tenemos, en cuidarnos y seguir construyendo desde un lugar amoroso y colectivo”.