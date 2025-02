El Torneo Provincial de fútbol femenino 2025 “Marcela Castro”, que se pondrá en marcha el 2 de marzo y contará con la participación de los ocho mejores equipos de La Pampa, fue presentado oficialmente en la sede de la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos.

El certamen reunirá a cuatro equipos de la Liga Cultural y cuatro de la Liga Pampeana, todos clasificados por sus rendimientos en la temporada 2024, y llevará el nombre de Marcela Castro, en homenaje a la ex futbolista y hoy entrenadora y formadora del fútbol pampeano.La presentación fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Ceferino Almudévar; junto a la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Gabriela Labourie; la subsecretaria de Derechos Humanos, Paula Grotto; el director de Deporte Federado, Gustavo Moreno; y los presidentes de las Ligas Cultural y Pampeana, José Clemente y Luis Ovín. Además, estuvieron presentes futbolistas de algunos de los equipos participantes: Lucía Schab (All Boys), Paulina Mayoral (Mac Allister), Jésica Morales (Deportivo Anguilense), Jhanna García (Belgrano), Liliana Tudela (Costa Brava) y Brisa Huinchinao (Rivadavia de Arata).

La presencia del Estado y el desafío de ir por más

“Es una alegría enorme estar presentando este Provincial. Es una actividad que viene creciendo y que hay que seguir apoyando, con el Estado teniendo aún más presencia para unir el fútbol municipalizado que tenemos con el federado, e ir fortaleciendo las divisiones formativas”, expresó Almudévar en la presentación.

“Quiero agradecer al fútbol femenino y a quienes lo han hecho grande, como Marcela Castro, y agradecer también al laburo que se hace en los clubes. Y a la vez instarlos a todos a que empiecen a trabajar seriamente con el desarrollo de esta actividad en sus instituciones, para que tengamos cada vez más equipos de Primera División, más en divisiones inferiores y cada vez haya más niñas diseminadas en toda la Provincia jugando al fútbol”, pidió el subsecretario.

Además, felicitó especialmente a All Boys por cómo representó a La Pampa en la Copa Federal Femenina: “Estuvieron a la altura contra un equipo de Primera División, y eso habla del trabajo que se hace en nuestra Provincia”.

Finalmente, anticipó que próximamente se hará “una reunión con todos los actores del deporte femenino en la Provincia para fortalecerlo, con un Estado presente para que siga creciendo aún más”. Y sobre el fútbol femenino en particular, agregó que “se ha crecido mucho, pero más allá de lo importante que se ha hecho hasta ahora, se ha llegado a una meseta y necesitamos dar un salto de calidad”.

Labourie: “No es una moda, vino para quedarse”

A su turno, Labourie felicitó “a la Subsecretaría de Deportes y Turismo Social por entender que el fútbol femenino no es una moda, que vino para quedarse y que va por más”, al tiempo que valoró todo lo que se hizo hasta ahora y pidió aún más a todas las partes.

“Acá veo a muchas jóvenes, pero también hubo un trabajo de muchas mujeres durante muchos años, sin recursos y con mucho esfuerzo. Esto que vivimos es un triunfo y tenemos que defenderlo”, manifestó la secretaria.

Y amplió, “se ha crecido mucho, se han generado oportunidades y visibilizado un montón de mujeres que nos representan en diferentes lugares. Hay que defenderlo e ir por más. Este es un torneo organizado y es muy importante que el Estado participe y que haya muchos clubes que abran la puerta al fútbol femenino. Pero también ha crecido de manera impresionante el fútbol amateur. Hay muchas mujeres que se juntan para formar equipos y jugar de manera recreativa, en competencias barriales o para jugar un ‘picón’ entre semana. Entonces hay que visibilizarlo, fortalecerlo y darle el espacio para crecer, y para eso primero somos nosotras las que tenemos que creer que es posible”.

Finalmente, destacó al deporte como “la disciplina socializadora por excelencia” y valoró que desde el Estado se apoye con una política pública como es la organización del Provincial.

Las grandes protagonistas

Durante el acto se le entregó una plaqueta a Marcela Castro, quien será homenajeada con el nombre del Provincial. “Gracias por ponerle mi nombre a la copa. Quiero agradecer a la Subsecretaría porque siempre viene apoyando al fútbol femenino”, dijo Marcela, quien felicitó especialmente a All Boys por su actuación a nivel nacional y a todos los equipos por llegar al Provincial. Y les dejó un mensaje a las protagonistas: “Ahora a jugar, a disfrutar y a exigir a sus dirigentes para que apoyen cada vez más”.

Luego llegó el turno de unas palabras de las propias jugadoras, y entre ellas la de Jésica “Yankie” Morales, hoy en el Deportivo Anguilense y que va por su quinto Provincial. “Estoy feliz de estar acá una vez más; es un orgullo enorme”, dijo la ex Santa Rosa y Centro Oeste.

“Hoy estoy en un club que es de pueblo y donde todo se hace con mucho sacrificio. He estado en todas las ediciones del Provincial y espero seguir estando mientras me dé el físico y las piernas”, agregó la mediocampista, de 35 años.

Y cerró con una felicitación a All Boys y un mensaje para todas las jugadoras: “Quiero felicitar a las chicas por lo que hicieron. Muchas de nosotras, siendo jóvenes, soñábamos con estar donde ellas están hoy. Es una muestra de que con esfuerzo y trabajo, se puede”.

Estarán los mejores equipos

El Provincial 2025 contará con los ocho mejores equipos de la temporada 2024 en las Ligas Cultural y Pampeana, que fueron divididos en dos zonas de competencia.

En la Zona A jugarán All Boys de Santa Rosa, Cultural Argentino de General Pico, Jorge Newbery de Rancul y Deportivo Anguilense.

Mientras que en la Zona B estarán Costa Brava de General Pico, Deportivo Mac Allister, General Belgrano de Santa Rosa y Rivadavia de Arata.

Durante la Etapa Clasificatoria, en cada zona jugarán todos contra todos a una sola rueda (tres partidos), pasando todos los equipos a los playoffs.

Los Cuartos de Final se jugarán a un solo partido, en cancha del mejor ubicado en la Etapa Clasificatoria, con los siguientes cruces: Partido 1 (1°A vs. 4°B); Partido 2 (2°A vs. 3°B); Partido 3 (1°B vs. 4°A); Partido 4 (2°B vs. 3°A).

Los cuatro ganadores clasificarán a las semifinales, que se jugarán con partidos de ida y vuelta, con ventaja de localía para los mejor ubicados en la Etapa Clasificatoria: Ganador Partido 1 vs. Ganador Partido 2 y Ganador Partido 3 vs. Ganador Partido 4.

Los dos ganadores se enfrentarán en la Final, que se jugará con partidos de ida y vuelta, para los que se sorteará el orden de localías. En todos los playoffs, en caso de empate en puntos y diferencia de goles, los partidos se definirán con remates desde el punto del penal.

El programa de la Primera Fase del Provincial 2025 contará con los siguientes partidos:

Primera fecha (2 de marzo): Zona A: All Boys vs. Jorge Newbery y Cultural Argentino vs. Deportivo Anguilense. Zona B: Costa Brava vs. Belgrano y Mac Allister vs. Rivadavia (A).

Segunda fecha (9 de marzo): Zona A: D. Anguilense vs. All Boys y Cultural Argentino vs. Jorge Newbery. Zona B: Rivadavia (A) vs. Costa Brava y Mac Allister vs. Belgrano.

Tercera fecha (16 de marzo): Zona A: All Boys vs. Cultural Argentino y Jorge Newbery vs. D. Anguilense. Zona B: Costa Brava vs. Mac Allister y Belgrano vs. Rivadavia (A)