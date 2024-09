El Plan de Alumbrado Público Eficiente e Inteligente tiene como objetivo realizar un recambio progresivo de luminarias de sodio y/o mercurio del sistema de alumbrado público de la Provincia por luminarias con tecnología LED hasta alcanzar el 100% de luminarias en todo el territorio provincial. Este plan también incluye la incorporación gradual de nuevas tecnologías, el desarrollo de proyectos que mejoren la eficiencia del alumbrado público, la reducción de gases de efecto invernadero, y el ahorro económico y energético.Firmaron las respectivas actas de entrega, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, el intendente de Caleufu, Oscar Baras, y el intendente de Arata, Jorge Sosa. Además estuvieron presentes funcionarios de la Subsecretaria de Energías Renovables, integrantes de los Consejos Deliberantes locales, funcionarios municipales y representantes de las instituciones locales.Con esta entrega de 255 luminarias leds sumadas a las 189 que se entregaron en la primera etapa del Plan, Caleufú llega al 100% del recambio de luminarias de su alumbrado público.“Este es un trabajo impecable que se ha hecho desde la Secretaría de Energía, no es fácil llegar a las 80 localidades con las mismas condiciones, tecnología y calidad. Es muy importante para nosotros este aporte del Gobierno Provincial y ahora nos queda el compromiso de seguir trabajando con la cooperativa para colocar estas luminarias, que no solo van a embellecer la localidad sino también nos va a permitir ahorrar y ser más eficientes en el uso del recurso”, expresó Oscar Baras, Intendente de Caleufú.Asimismo, la localidad de Arata, con esta entrega de 44 luminarias, sumada a las 181 que se entregaron en la primera etapa del Plan, llega al 100% del recambio de luminarias de su alumbrado público.“Estamos muy agradecidos con esta entrega. Es un proyecto que además de embellecer la localidad de noche, genera ahorro de energía. Este plan nos permite recambiar todas las luminarias de la localidad, y es importante destacar que sin el aporte del Gobierno Provincial, no lo hubiéramos podido lograr”, remarcó Jorge Sosa, intendente de ArataEste Plan se construyó sobre la base de las necesidades de cada una de las localidades con una perspectiva de continuidad en el tiempo. De esta manera, se consolida una política pública provincial, impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto, que tiene como objetivo común avanzar hacia un sistema de alumbrado público que iguale las condiciones de calidad y eficiencia para todos los habitantes de La Pampa.“Tenemos la tarea de llevar a las 80 localidades de La Pampa la mejor tecnología e iluminación visibilizando la importancia de contar con un Estado que iguale oportunidades y calidad de vida en cada rincón de La Pampa. En ese camino, el gobernador Sergio Ziliotto, nos ha encomendado la tarea de dar continuidad a esta política pública que propone un alumbrado público moderno y eficiente que genere iguales condiciones de acceso, tecnología, calidad en la iluminación que permita el disfrute de los espacios públicos y mayor seguridad. Para dimensionar el esfuerzo colectivo que implica sostener este tipo de políticas públicas es importante mencionar que las luminarias entregadas a Caleufú y Arata representaron para el Gobierno Provincial una inversión que supera los 60 millones de pesos, permitiendo que ambas localidades lleguen al 100% del recambio de luminarias en su sistema de alumbrado. Agradecemos por el trabajado en conjunto que venimos haciendo con cada una de las localidades y el compromiso que han puesto con este Plan de la Provincia, de producir energía con el sol durante el día y generar ahorro durante la noche, mejorando así nuestro balance”, remarcó Matías Toso y agregó que, “se reafirma el compromiso de seguir trabajando mancomunadamente y realizar acciones que nos permita seguir desarrollando las localidades, creciendo y que cada pampeano y pampeana pueda tener una mejor calidad de vida”.Los primeros resultados de ahorro energético y económico de este Plan, fueron asignado por el Gobernador Sergio Ziliotto para financiar una media que permitirá evitar aumentos en las facturas de energía durante 3 meses a los sectores que cuentan con menores ingresos y del alumbrado público, como paliativo a los aumentos del precio de le energía dispuestos por el Estado Nacional.

Generemos ImPACTO

En paralelo a la entrega de luminarias, se llevó adelante en el colegio secundario “Lucio V Mansilla” de Caleufú un taller con los estudiantes de tercer año, donde se abordaron recomendaciones sobre eficiencia energética para concientizar sobre el uso responsable y comprometido de la energía, y los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera hacer un buen uso de los recursos. También se pusieron en diálogo el desarrollo y los desafíos que presenta avanzar hacia la totalidad del alumbrado público con tecnología LED, haciendo hincapié en la importancia de tener un Estado que impulse y sostenga políticas públicas de equidad, promoviendo el trabajo colaborativo y conjunto de distintos actores de la comunidad.

El generar un impacto, “refleja una conexión intrínseca entre nuestras acciones diarias, especialmente en términos de eficiencia energética, generación de energía y transición hacia fuentes más sostenibles. El generar un “pacto” implica que cada individuo pueda asumir un compromiso más profundo como una cuestión que nos atraviesa a toda la ciudadanía pampeana”.

Se recuerda que, desde la página web de la Secretaría de Energía y Minería, se puede acceder al panel de control para monitorear los avances de esta política pública equitativa con alcance descentralizado y territorial.