El 10 de septiembre se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, es una fecha clave para concienciar sobre la importancia de la salud mental y la prevención del suicidio.

Se trata de una gran cantidad de actividades de promoción y prevención que forman parte de una agenda para todo el mes de septiembre en diferentes puntos de la Provincia. Estas actividades están dedicadas a crear conciencia sobre un tema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Se busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la prevención del suicidio, fomentar el diálogo y eliminar el estigma asociado a la salud mental. A través de diversas actividades y campañas, el Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de Salud, se invitó a la comunidad a reflexionar sobre las causas y consecuencias del suicidio, así como a promover recursos y estrategias de apoyo para quienes se encuentran en crisis.

En un contexto donde la salud mental se volvió un tema prioritario, el Día Mundial de Prevención del Suicidio surge como una oportunidad para unir esfuerzos y construir una red de apoyo que ayude a salvar vidas.

Al respecto el subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá destacó a la Agencia Provincial de Noticias la importancia de abordar la prevención como una prioridad en la agenda de Salud Pública. Enfatizó que (el suicidio) es un fenómeno complejo que puede afectar a personas de todas las edades y contextos, y que es fundamental promover un enfoque integral que incluya la educación, la sensibilización y el acceso a servicios de salud mental. Además, subrayó la importancia de crear espacios de diálogo y apoyo, donde las personas puedan expresar sus emociones y buscar ayuda sin temor al estigma.

El funcionario invitó a la comunidad a unirse en esta causa, recordando que la prevención del suicidio es responsabilidad de todos y que cada acción cuenta.

Poner en agenda

“Se trata de sensibilizar, visibilizar la temática, poner en agenda, llegar a la comunidad con un mensaje que se pueda explicar, que no lo veamos como un problema personal, sino como una problemática social, que tiene presencia a nivel mundial. Que podamos cuidar a las personas cercanas que están pasando por un mal momento; de eso hablamos cuando decimos sensibilizar. A la vez vamos ofreciendo las respuestas que el Estado tiene respecto a cuatro ejes, líneas de gestión: prevención, asistencia, postvención y capacitaciones”, explicó.

“Trabajamos de manera unificada, que tiene que ver con empatizar, asumir los cuidados desde lo comunitario, visibilizar como una temática social y no del plano individual. Esto es lo preventivo y recordamos las líneas de Salud Mental: 132 y 136, para que la gente llame, pida acompañamiento, orientación”, agregó.

Respecto al eje Asistencial se refirió a que “tenemos un sistema de atención que tiene que ver con un registro de los intentos, con una estrategia de enlace, de acompañamiento a las situaciones de intentos de suicidios o ideas persistentes de muerte.

Desde el 2021 cuando creamos el equipo de enlace y postvenciones, vinculamos esa atención que efectuaron por guardia con el prime nivel de atención, con el cuidado que puede requerir una persona de las diferentes áreas del Estado para darle un abordaje más intensivo a ese caso”.

“También llevamos una agenda con los Ministerios de Educación y Seguridad. Con Educación incluimos la temática explícitamente en la Guía de Abordaje para situaciones en el ámbito educativo, donde existen pautas de seguimiento, abordaje, pero también preventiva de los cuidados de salud mental. Llevamos adelante capacitaciones con docentes y perfiles de cuidados en el ámbito educativo.

También coordinamos una estrategia con el Ministerio de Seguridad y Justicia, que fue la Resolución Ministerial conjunta que crea la Guía para el abordaje de situaciones de crisis de salud mental. Es una Guía que fue consensuada con las fuerzas de seguridad y también creamos el Decreto Reglamentario de la Ley de Prevención de Suicidio”, amplió.

En cuanto al último eje, Postvención, remarcó el trabajo con el “círculo de allegados” de la persona que ha decidido quitarse la vida. “Es el trabajo que se hace con este círculo de personas afectadas por la situación, las cuales reciben un impacto. Proponemos en cada uno de los casos, abordar, ofrecer recursos, acompañamientos, ya sea a familiares o allegados de esa persona, incluso en las ámbitos como el educativo donde la persona pudiera haber pertenecido”, comentó.

Registros

“La realidad es que somos una de las provincias que mejor registro tiene de los suicidios, como también de los intentos. Respecto a los intentos, somos la única Provincia que tiene registro consolidado y vinculado con la atención, no hay provincias que tenga un seguimiento sistemático de los casos registrados como intento. A nivel nacional recién a fin del año pasado se empezó a registrar en un sistema unificado, entonces cuando uno habla de cifras, si son altas o bajas, todavía no tenemos con qué compararlas en el caso de los intentos”, informó Malgá.

En ese sentido, agregó: “Si sabemos que en la Provincia los intentos de suicidio son de una población que tiene algunas características diferentes, en la población de las personas que terminan consumando el suicidio. Quiero decir que, en intentos, tenemos una mayoría de mujeres, tenemos unas edades de adultos jóvenes prevalente; en los suicidios consumados la población mayoritaria (85%) es de hombres. Y las edades como tendencia, por eso es importante tener un análisis más histórico, viene a nivel mundial subiendo la tendencia en relación a la baja edad de los suicidios consumados”.

“Entonces, por eso las políticas preventivas las dirigimos más al ámbito educativo, llevamos contenido en fiestas populares, en el ámbito público, donde sabemos que podemos interpelar a una población más joven. También propiciamos espacios de encuentros para hacer un lenguaje común y trabajar la temática. Las cifras nos tienen que servir para el abordaje. El registro de intentos lo tenemos principalmente para desarrollar una estrategia de cuidado de esa persona”, contó.

Más adelante explicó si se puede medir la efectividad de la implementación de políticas, medidas o herramientas por parte del Estado, en la temática, y afirmó que “la efectividad en una problemática social tan compleja, que tiene un comportamiento a nivel mundial, es compleja de medir. Podemos decir que en el 2021 tuvimos un muy buen año, en el 2023 también. Pero hay determinantes sociales, económicos, pandemias, que condicionan y que afectan la cifras, de todos modos, somos una provincia que se ubica dentro de las medias nacionales. La realidad es que no nos gusta hablar de números cuando hablamos de suicidios, un solo caso es malo además de que nos comparamos con una gran cantidad de provincias que todavía tienen problemas de registros es decir hay sub registro y nosostros como provincia nos dimos una gran tarea para no tener ese problema y estar en el seguimiento en tiempo real de cada hecho consumado o intento. Tenemos que interpretar los números en un contexto social complejo, porque las condiciones en la que vivimos determina la salud mental que tenemos; pero también apostamos a la batería de medidas y las políticas que llevamos adelante, de seguir profundizándolas y confiar en esos cuatro ejes que te decía: prevención, asistencia, postvención y capacitación, vamos a seguir mejorando y sumando en la temática”.

Los medios, el mensaje

La forma en que los medios de comunicación abordan el tema del suicidio es crucial para la prevención y la sensibilización social. Un mensaje responsable y empático puede contribuir a desestigmatizar la salud mental, ofreciendo información valiosa y recursos de apoyo a quienes lo necesitan. Por el contrario, una cobertura sensacionalista o irresponsable puede tener efectos perjudiciales, incluyendo el riesgo de “efecto contagio” entre personas vulnerables. En ese sentido, Malgá apuntó que resulta fundamental “que los medios adopten un enfoque ético y compasivo, promoviendo la comprensión y el diálogo sobre el suicidio, y destacando la importancia de buscar ayuda y apoyo”.

“Entendemos que la información relativa de suicidio, siempre que sea de carácter preventivo, que brinde información para el cuidado de las personas, que sea puesta a disposición desde una perspectiva respetuosa, puede ser positiva, como lo que estamos haciendo ahora.

Este mes armamos más de veinte actividades en los ámbitos comunitario, educativo, de salud, municipales donde podemos hablar del tema. Ahora, cuando se produce información que tiene un tinte sensacionalista, amarillista, de buscar en un relato, construir una historia que es improbable, buscar causales determinantes, cuando se reduce la temática a la situación de una persona que siempre es triste, que siempre es lamentable, que siempre va a generar angustia, puede ser un hecho comunicativo que genere efectos negativos en quien lo lee y en particular a las personas afectadas directamente por ese episodio. Por eso, la comunicación debe contribuir en el sentido de los cuidados y lo preventivo”, concluyó.