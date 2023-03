Abramo: Empleados municipales se quejan por la falta de pago

Empleados de la Municipalidad de Abramo se comunicaron con LA ARENA para quejarse por la falta de pago de sus haberes, y hasta deslizaron que podrían tomar medidas de fuerza el próximo sábado, cuando en esta localidad se realizará el baile por el Día de la Mujer. El intendente Sergio Herbsommer (Frejupa) y los concejales oficialistas no respondieron a la requisitoria de este diario.

Los primeros textos y audios que llegaron sorprendieron al cronista, porque no hace mucho tiempo hubo en la localidad una movida que terminó con la destitución del intendente Julio Clemant y que hoy es nuevamente candidato por el Frejupa, pero luego se sumaron nuevos mensajes y todos coincidiendo con el mismo tenor. Consultas posteriores realizadas lo confirmaron y solo solicitaron reserva de sus identidades por razones obvias, aunque sí debidamente identificadas por esta corresponsalía.

Uno a uno los textos y audios fueron dando cuenta de lo que al parecer sería una situación económica y financiera complicada de la municipalidad, pero más aún de los empleados comunales que no pueden cumplir con sus compromisos.

“Todavía no cobramos y no sabemos cuándo. No sé si tienen pensado hacer algo, lo que sí estamos enojados porque uno tiene cuentas que pagar. Y para colmo se dan el gusto de hacer un baile para el día de la mujer este fin de semana. Es una vergüenza, no solo deben a los empleados, sino que lo están llamando proveedores para cobrar, que hace meses les deben”, señaló una empleada.

“Una vergüenza”.

Otro empleado dijo estar muy angustiado por lo que está sucediendo. “Estamos sin cobrar, una vergüenza lo que pasa en el pueblo, tanto intendente como concejales (Alejandra) Otero y (Miguel) Olivera. El otro día me pararon en Bahía Blanca para preguntar sobre algún número de teléfono para llamar porque le deben a un corralón unos 500 mil pesos. No tuvimos cena de fin de año, caja navideña, no nos dan la ropa”, se quejó.

En esa línea siguió apuntando contra las autoridades. “Una vergüenza el parque automotor. El regador cortó el cigüeñal, el motor está en un taller de Bernasconi sin plata para arreglar. La pala retroexcavadora se mandó a reparar el convertidor y no hay plata para retirar, la motoniveladora cortó palier, no hay plata para traer uno nuevo”, contó.

“No hay gasoil ni nafta, más de un año sin arreglar los caminos, no hay venta de pollos, semejante frigorífico y no traen, deben en Vitabull mucho alimento. Un colectivo roto, un rulemán de rueda, sin plata para poner uno nuevo. Un auto sin cubiertas, gastadas, un peligro. Así llevan gente a Santa Rosa y les cobran. Lamentablemente para el pueblo desde que entraron estos se destruyó la sociedad, está dividida, no hay obras, todas paradas por falta de pago. Es muy triste lo que está pasando”, ahondó el trabajador.

No hay combustible.

Los testimonios se sucedieron a través de textos y audios que fueron chequeados debidamente y así se expresó otro de los empleados. “Hoy estamos a 7 de marzo (por ayer), algunos han venido a preguntarle al intendente Sergio Herbsommer cuándo se cobra el sueldo, cuándo lo van a depositar y le dijeron que no se sabe. Estos se llenaron la boca que iban a hacer las cosas bien después de lo que hicieron con Julio (Clemant) y ahora estamos cada vez peor, no hay combustible, el parque automotor un desastre, está todo roto, los caminos vecinales son un desastre, no sé qué pasa con esta gente”, disparó.

“La casita de servicio para el personal policial la dejaron parada porque no hay plata, las dos casas que estaban haciendo enfrente al predio de la pileta también las dejaron paradas. Se llenaron la boca de las cosas que habían conseguido y eso ya se había conseguido en la gestión que venía anterior y otras cosas, después se quisieron llevar los laureles estos. Van a organizar un baile y no pagan los sueldos”, agregó.

Es inédito.

Otra empleada comunal se manifestó en la misma línea. “Hoy es 7 (por ayer) y todavía no nos pagaron el sueldo, consultamos qué día nos pagaban y dijeron que no se sabe, hay plata para hacer baile, pero para pagar los empleados no. La verdad que es una vergüenza lo que está pasando acá. En los años de Horacio Rozas (intendente UCR) jamás pasó esto, en los de Alvarez y de Julio Clemant tampoco, pero bueno, no te dan respuestas, lamentablemente no se sabe cuándo se va a pagar los sueldos. Pero estoy segura que el sueldo ellos lo han cobrado, es una vergüenza lo que está pasando en Abramo, no cobramos y encima ahora trabajamos gratis”, indicó.

En coincidencia con otros testimonios, expresó: “No hay nafta, no hay gasoil, deben en un montón de lugares, a los concejales les preguntás y se lavan las manos, total el sueldo lo cobran y los que tenemos familia, que tenemos nuestros gastos, tenemos que esperar que ellos se decidan a pagar, es como que no les interesa, ellos el sueldo lo tienen. Los concejales otro tanto, los escuchas hablar y ellos ayudan a Dios y María Santísima y no mueven un dedo”.

Haciendo sentir su enfado, la mujer dijo que le llamaba la atención el frigorífico.

“Antes nunca faltó pollo, antes encargabas un pollo y te lo traían al toque, ahora ni siquiera eso, no tienen ni pollos para vender. Esto es una vergüenza. Habría que agarrar y pegarles tres patadas en el o… y echarlos a todos juntos, perdón por la expresión, pero es la pura realidad”, se lamentó.

“Antes pedías el vehículo para ir al médico y no te cobraban un peso, ahora están cobrando una fortuna, o sea que si te enfermás quedate en tu casa porque si no tenés movilidad no podes ir, entre que no te pagan el sueldo, tenés que andar buscando a alguien para que te lleve. Lo que sí es que Clemant sigue ayudando y apoyando a la gente, aunque no esté en el municipio, siempre consulta si te hace falta algo, cosa que estos no lo hacen, me siento bastante embroncada y triste a la vez, porque es una situación que nunca pasó en Abramo”, ahondó.

Sin respuesta.

Ante los varios testimonios o expresiones disconformes de empleados del municipio de Abramo, LA ARENA intentó comunicarse, vía whatsapp y telefónicamente, con el intendente Sergio Herbsommer y con los concejales Miguel Olivera (presidente del cuerpo legislativo) y Alejandra Otero, y en ninguno de los casos fue posible obtener su palabra.

