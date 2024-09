De cara al debate por el Presupuesto 2025, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto afirmó que están buscando acuerdos para “volver a ser un país federal”.  “Los diputados representando al pueblo, los senadores representando a las provincias, son el marco constitucional donde hay que debatir el modelo de país”, definió el mandatario.

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que la construcción de consenso pasa por el Congreso de la Nación para debatir “el modelo de país” y “fortalecer los recursos a las provincias que hoy son las responsables de darle respuestas a la gente ante la ausencia del Estado Nacional”.

Ziliotto participó esta semana de reuniones con gobernadores y legisladores para iniciar un diálogo político de cara al tratamiento del Presupuesto Nacional 2025.

Este jueves, luego del acto de entrega de viviendas en Embajador Martini, el gobernador dialogó con la prensa.

“La prestación de los servicios públicos esenciales que son responsabilidad del Estado, como la salud, la educación, la seguridad, la justicia, está en cabeza de los gobiernos provinciales y en muchos casos de los municipios. Hoy el Gobierno Nacional se ha retirado de todas esas obligaciones. Nosotros tenemos capacidad de gestión y nos hacemos cargo de la prestación de esos servicios, pero para hacerlos eficientes y para que nos devuelvan lo que aportamos debe ser con recursos. Y esa es la discusión que se viene en el Congreso Nacional y estamos buscando la mayor masa crítica para volver a ser un país federal como lo consagra la Constitución”, fundamentó.

Sobre los encuentros con gobernadores y legisladores explicó: “Fue una reunión más que siempre tenemos con gobernadores de todos los signos políticos y ayer no fue la primera vez que nos juntamos con legisladores, en este caso diputados, para analizar lo que viene, de qué manera podemos trabajar en conjunto en un momento tan importante del país donde se discute el presupuesto nacional y cómo garantizamos recursos a las provincias a partir del debate de sostener un país que por Constitución y por sentido de pertenencia es federal. Es necesario pensar la Argentina desde todos los rincones y nos llevará la tarea de ver cómo juntamos una masa crítica de la mayor cantidad de gobernadores, de diputados y de senadores para fortalecer los recursos de las provincias, hoy son los responsables de darle respuesta a la gente. Ante la ausencia total del Estado Nacional, son los gobiernos provinciales y los municipios los que están dando respuesta y para ello es necesario tener recursos, los mismos que producimos”.

Agregó que “lamentablemente desde el poder centralista, se está planteando que las provincias son inviables, que debemos hacer ajustes, que tenemos que arreglarnos con lo que podemos y tenemos. Pero se olvidan que somos las provincias las que generamos riquezas. Hoy el país productivo está en el interior y por Constitución las provincias somos las dueñas de los recursos”.

“A partir de las competencias delegadas al Gobierno Nacional, que las provincias preexistentes a la Nación hayan delegado al Gobierno Nacional la administración tributaria, recaudar impuestos y después repartirlos a cambio de quedarse con una porción, realmente es lo que hay que trabajar para que se cumpla”, insistió.

-¿La construcción de consenso pasa por el parlamento?

– Por supuesto, tenemos que buscar consenso en todos los sectores, pero el debate se va a dar en el Congreso. Cuando uno ve en el marco constitucional la división de poderes y la representatividad que tienen los legisladores, los diputados representando al pueblo, los senadores representando a las provincias, creo que es el marco constitucional donde hay que debatir el modelo de país.

Respecto al consenso, ¿cómo se trabaja en el interior de la Provincia con los intendentes?

-Como Provincia tenemos ventaja respecto al resto, la enorme mayoría de los intendentes tienen en claro que la mejor respuesta es a través de un estado presente. Y aquí en La Pampa hay cosas que no se discuten porque desde hace mucho tiempo es la provincia, son sus ministerios, son los intendentes, son las municipalidades, los que dan respuesta. Esto atraviesa a cualquier ideología, a cualquier procedencia desde el punto de vista político. Aquí si hay algo que nos une es valorar el rol del Estado: activo y eficiente. Eso lo venimos llevando adelante desde que somos provincia. El equilibrio fiscal para nosotros es innegociable, pero también es una cuestión que ni se analiza si se cumple o no. Como provincia podemos dar muestra de lo que debe ser el orden financiero, que es lo que nos permite a nosotros dar respuesta.

El Gobierno nacional ha iniciado un proceso de orden financiero subvirtiendo valores y prioridades, le está quitando a las provincias, a los jubilados, no está pagando la energía que consume la sociedad y que las empresas les cobra a la sociedad. Está dejando de lado cumplir con cuestiones constitucionales a partir de una concentración cada vez más grande de poder y de un modelo económico que busca la primarización de la economía, exportando materia prima sin procesar. Y los que nos va hacer un país desarrollado con derechos y calidad de vida es un país que le agregue valor a su materia prima a través del trabajo. Esto es lo que nos distingue desde el punto de vista ideológico y no tanto partidario, todos los intendentes de La Pampa comparten que se puede desarrollar el país y la Provincia a partir de la producción y del trabajo.