Ziliotto anunció herramientas para promover la inversión productiva

E l gobernador Sergio Ziiotto presentó el Plan de Promoción de la Inversión Productiva, en el que se incluyen, entre otras herramientas, tres Proyectos de Ley que se girarán el próximo martes a la Cámara de Diputados.

El paquete de medidas que la Provincia pondrá a disposición de todos los sectores económicos prevé financiamiento a largo plazo, subsidio de tasas, garantía del Estado, menos impuestos, subsidios para generar trabajo y sinergia público-privada.

La presentación se llevó a cabo en el auditorio de Medasur con la asistencia de representantes de los sectores económicos, del trabajo y del arco político, además de intendentes de las localidades cabeceras de región. Virtualmente siguieron la presentación todos los jefes comunales pampeanos.

El primer mandatario provincial comenzó afirmando, “nuestras perspectivas, nuestras políticas de Estado se orientan a buscar incentivos para la inversión productiva” y recordó que cuando junto el actual vicegobernador Mariano Fernández “le propusimos a la ciudadanía pampeana una plataforma de Gobierno, dijimos que éramos la continuidad de un proyecto de gestión que durante muchos años había logrado afianzar la diversificación de la matriz productiva de la provincia de La Pampa. Hoy La Pampa ya no es la histórica matriz productiva agrícola ganadera”.

Recordó que también se planteó el desafío de potenciar la alianza estratégica con el “principal motor de la economía, el sector privado, pero también dijimos que es necesario que sea el Estado el que ponga a disposición las condiciones para que haya inversión productiva”.

En este sentido reiteró la necesidad de tener “un Estado presente, cada vez más moderno y dinámico, más adaptado a este mundo global y por eso hoy presentamos este Plan, con el que incorporamos nuevas herramientas para apoyar al sector privado”.

Financiamiento a través del BLP

Ziliotto anunció la implementación de una “política mucho más flexible de modo que quien quiera invertir en la provincia de La Pampa acceda a créditos a 10 años para inversión productiva o a cinco años para capital de trabajo, con un periodo de gracia mayor al que hoy podemos otorgar”.

“Seguiremos con la política de intervención en la economía que tiene el Gobierno a partir del subsidio de tasas. Trataremos que siempre el dinero que podamos poner al servicio de la producción esté referido a tasas negativas, por debajo de la inflación, para que sea mejor negocio la inversión financiera y no la especulación financiera. Con este fin se habilitará una cartera de 2.000 millones de pesos ”.

Fondo de garantía de carácter público

“Será la síntesis de la inclusión financiera de las PyMES, permitiéndoles acceder a avales para operaciones comerciales y créditos bancarios, porque muchos veces las limitantes que pone el Banco Central les impide acceder. También les facilitará el acceso al mercado de capitales”, precisó Ziliotto.

Dijo en este sentido que “debe ser el Estado el que tiene que hacer el esfuerzo poner los recursos de todos y por eso, inicialmente, en el Proyecto de Ley que estamos mandando a la Cámara de Diputados, hacemos un fondeo de 500 millones de pesos”.

“Cuando planificamos el destino de las acreencias que tenemos con el Gobierno nacional, con el entonces gobernador Carlos Verna pensamos el diseño de dos fideicomisos. El primero, que ya está aprobado, tiene como destino el acceso a la vivienda y el segundo es el que tiene que ver con fortalecer la actividad económica”, indicó.

Al respecto manifestó que “hoy damos un paso más y si bien tenemos en el Presupuesto 2021 la decisión del Gobierno nacional de pagar la deuda por descuentos de coparticipación, mientras tanto, con las reservas que heredé y son el esfuerzo de todos los pampeanos, las pondremos al servicio de la inversión productiva, el desarrollo y la generación de empleo”.

Incentivos Fiscales

Ziliotto precisó que la tercera herramienta tiene que ver con los incentivos fiscales “por lo que elaboramos un Proyecto de Ley que establece un régimen de incentivos a la mayor actividad económica e incentivos a la generación de trabajo”.

“Para esto vamos a utilizar lo que llamamos crédito fiscal. Este beneficio tendrá una vigencia de 10 años, lo que dará mayor previsibilidad, cuando diseñamos o proyectamos una nueva actividad”.

El primer incentivo está relacionado con la mayor actividad económica. Todo el excedente que tiene que ver comparar la actividad económica de los últimos 10 años va a tener un crédito fiscal por el 30 % aplicable a los Ingresos Brutos.

“Queremos ser socios de la mayor actividad, cuando más producimos menos impuestos, esa es una de las claves de cómo ponemos en marcha el desarrollo definitivo de la Provincia”.

El otro incentivo será a las actividades estratégicas. En este caso todo el crédito fiscal, por el monto del 100 % de la más salarial sea aplicable por un término de cinco años. El primero y segundo año el 100 %; 3 y 4 año el 50 %; 5 año el 25 % y durante los cinco años el 100 % del resto de los tributos provinciales.

En relación a los incentivos para la generación de empleo, además de un estímulo económico, habrá un incentivo fiscal que tiene que ver con que el crédito fiscal que genere la masa salarial de los nuevos trabajadores, se aplique al pago de impuesto a los Ingresos Brutos.

Programa de fortalecimiento de trabajo

Se trata de un subsidio económico a la generación de nuevos puestos de trabajo, “instrumento muy similar al que en el año 2004 puso en marcha el gobernador Verna y se llamó Primer Empleo, pero en este caso es directo, sin pasar por un periodo de capacitación”.

“Vamos a otorgar un subsidio de 15 mil pesos por cada nuevo empleo registrado durante doce meses”, afirmó el Gobernador y detalló que “inicialmente en el nuevo presupuesto vamos a poner un cupo que nos permita generar mil puestos de trabajo en 2021 ”.

El mandatario indicó que esto tendrá “una complementación con el Banco de La Pampa, por cada nuevo empleo que a su vez tenga el beneficio del subsidio económico, el empresario va a acceder a un crédito de 180 mil pesos a sola firma, tasa cero y con devolución en doce cuotas”.

Agencia La Pampa, desarrollo de inversiones y comercio exterior

“Será una vidriera de la provincia de La Pampa fuera de nuestro territorio, para salir a buscar nuevas inversiones y nuevos mercados para nuestros empresarios”, enfatizó Ziliotto.

Señaló que el objetivo es “salir de la provincia de La Pampa y si es necesario salir del país también. Es estratégico que este sea un proyecto de todos, tenemos que articular y escucharnos”.

“Debemos avanzar en la articulación público-privada conformando un Consejo de Administración de esta agencia, donde el Banco de La Pampa sea la principal herramienta de financiamiento y estén representadas las áreas de Gobierno de Producción, Energía, Turismo y Conectividad y el Sector Privado”, detalló.

Aclaró que “no se trata de una nueva estructura burocrática, sino la coordinación de las áreas del Estado Provincial, el Banco de La Pampa y el sector privado. Tenemos que participar, escuchar y tener en cuenta que el desarrollo no pasa por una decisión del Gobernador, sino porque estemos todos convencidos que este es el camino del desarrollo con inclusión social”.

