Tiene 16 años, se capacita con programas del Gobierno pampeano y expande su chocolatería artesanal

Candelaria Kler, oriunda de Doblas, empezó con su emprendimiento de chocolatería artesanal a los 12 años. Su empuje personal y las capacitaciones que dicta la Secretaría de Trabajo y Promoción del Empleo de la Provincia permitieron que su negocio creciera.

Con apenas 16 años, Candelaria Kler no solo endulza la vida de su comunidad con exquisitas creaciones de chocolate, sino que también se ha convertido en un ejemplo de pasión y perseverancia. Desde pequeña, su amor por la cocina la llevó a compartir momentos con su abuela, entre recetas y aromas que marcarían su camino.

A los 9 años, su espíritu emprendedor comenzó a tomar forma con la venta de pastafrolas en su pueblo. Pero fue durante la pandemia, con solo 12 años, cuando decidió incursionar en la chocolatería, una idea que nació de su curiosidad y sus ganas de ofrecer algo nuevo. Sin acceso a cursos por su edad, encontró en los libros y en YouTube sus mejores maestros. Con el apoyo de su familia, adquirió los primeros ingredientes y comenzó a fabricar tabletas de chocolate, que pronto conquistaron el paladar de los vecinos.

Cada peso ganado lo reinvirtió en mejorar su producción: compró utensilios, muebles, una batidora y se presentó en ferias para dar a conocer su trabajo. Su esfuerzo la llevó a participar en ferias locales y la Expo Apícola de Doblas 2021, un evento que marcó un antes y un después en su crecimiento.

Participó en tres ediciones de esa exposición, en las que obtuvo reconocimientos y apoyo para su emprendimiento.

A pesar de su corta edad, Candelaria no encuentra limitaciones. Cree que su historia puede inspirar a otros jóvenes a animarse a seguir sus sueños. Mientras termina la escuela secundaria, ya tiene claro su próximo objetivo: estudiar gastronomía para formarse como chef y, algún día, abrir su propia pastelería.

Actualmente, vende sus productos en la heladería familiar, pero sueña con tener su propio espacio. Aunque por su edad no puede participar en la Expo Pymes 2025, aprovechó las capacitaciones gratuitas de la Provincia para formarse en manipulación de alimentos, un paso más hacia la profesionalización de su pasión.

Candelaria Kler es el claro ejemplo de que, con dedicación y amor por lo que se hace, los sueños pueden empezar a cumplirse mucho antes de lo esperado.

Para contactarse con ella y solicitar sus productos se puede visitar su página de instagram: @dulce.cande_ok

