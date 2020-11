Se presentó el libro “Violencia masculina – Intervención grupal en contexto de encierro”

E n la sala de situación del Ministerio de Seguridad, se llevó adelante la presentación del libro “Violencia Masculina- Intervención grupal en contexto de encierro”, realizado por la licenciada en Trabajo Social María Valería Abt, bajo la coordinación del Ente de Políticas Socializadoras de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana.

Estuvieron a cargo de la presentación su autora, Valeria Abt, el ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Agustín García, la directora del Ente de Políticas Socializadoras, Mónica Riquelme, y Francisco Renda, integrante del equipo técnico quien formó parte de la intervención analizada en la obra.

En la apertura, el ministro agradeció la participación y destacó que “la intención es que este material sea un aporte a la sociedad”. Asimismo, remarcó: “Quiero hacer un agradecimiento especial y felicitar al grupo de trabajo que realizó este libro y abordaje que comenzó en el año 2018. Todo el equipo desempeñó una importante labor para realizar este material que hicieron con tanto esmero y dedicación”.

El libro presentado propone presentar los resultados obtenidos mediante la intervención profesional, realizada por Abt y Renda, con varones que se encuentran en contexto de encierro por ser condenados por la comisión de faltas de delitos vinculados a la violencia y sistematización de la misma a través de un dispositivo metodológico psico-socio-educativo que propende a la educación de valores y de derechos humanos.

En relación a ello, la autora expresó quees un proyecto pensado, diseñado y ejecutado por el Gobierno provincial a través del Ente de Políticas Socializadoras, “entendiendo el rol activo que debe tener el Estado en cuanto a la implementación de políticas públicas que favorezcan a una sociedad igualitaria”.

Además, profundizó que “la razón de este material es que se convierta en una fuente de consulta para otros profesionales o público en general que esté interesado en la temática”. Y agregó “la gran conclusión a la que llegamos, por medio del desarrollo de los talleres, es que son espacios necesarios para abordar la violencia de género integralmente. Es importante no solo trabajar con la víctima sino también abordar a los victimarios”.

Por su parte, Mónica Riquelme dijo que este proceso “significó un desafío, un gran camino recorrido con esfuerzo, ya que no hay mucho material ni experiencias de campo sobre este tipo de intervenciones”, y subrayó que “desde el Ente nuestra metodología de trabajo es abordar de forma integral a las personas en conflicto con la ley penal e indagar sobre qué los llevó a eso, y así construir un análisis, una mirada para diagramar un abordaje acorde a las necesidades”.

También, remarcó que el Ente de Políticas Socializadoras “parte siempre de una mirada sobre la seguridad de la víctima” y que, en estos contextos “siempre se debe garantizar la seguridad de la víctima”.

En tanto, Renda describió la metodología utilizada en los talleres y aseguró que “partimos de la perspectiva de género, con un enfoque sistémico, integral y multidimensional lo que nos ayuda a explicar la complejidad de la violencia de género”.

El subsecretario de Seguridad Ciudadana reflexionó: “Este es un proceso abierto que debe repensarse continuamente para hacerle frente a esta realidad que es cruel y lleva a la pérdida de vidas de nuestras mujeres”.

El material representa un proceso de trabajo iniciado en 2018, a lo que García explicó que “la intervención surge tras un análisis realizado durante los últimos años sobre la evolución de los casos de condenados por violencia de género en la provincia de La Pampa. El desafío fue adaptar una iniciativa intramuros, pero que también se acondicione a aquellos que están en libertad”.

“Agradezco tanto al Ministerio de Seguridad como al de Desarrollo Social que me permitieron llevar adelante este desafío, brindándome la posibilidad de capacitarme, estudiar y formarme para llevar adelante este proyecto”, cerró la presentación Valeria Abt.

