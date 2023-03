Salud confirmó el primer caso positivo de influenza aviar en la Provincia

Desde el mes diciembre pasado, en el marco del alerta sanitario, desde la Mesa de Zoonosis provincial se viene trabajando en diferentes intervenciones y acciones preventivas y se acompaña a SENASA en el control de focos establecidas.La influenza aviar es una enfermedad causada por la infección del virus de la influenza (gripe) aviar tipo A. Estos virus se encuentran de forma natural entre las aves acuáticas salvajes de todo el mundo y pueden infectar a las aves de corral, silvestre y otras especies animales.Los virus de la influenza aviar no suelen infectar a los seres humanos. No obstante, hubo casos esporádicos en el mundo de infecciones en humanos por virus de la influenza aviar.

Recomendaciones:

• Evitar el contacto directo con aves silvestres y solo observarlas desde lejos, de ser posible. Las aves silvestres pueden estar infectadas por los virus de influenza aviar A incluso si no parecen enfermas.

• Evitar tener contacto sin protección con aves domésticas (aves de corral) que parecen estar enfermas o muertas.

• No tocar superficies que podrían estar contaminadas con saliva, mucosa o heces de aves silvestres o domésticas.

• La mejor prevención es evitar las fuentes de exposición.

• Ante signos clínicos nerviosos, respiratorios o digestivos, o el hallazgo de aves silvestres o de corral muertas NO tocar ni manipular aves

Notificar al SENASA: Oficina local

APP “Notificaciones Senasa”

Notificaciones@senasa.gob.ar

Apartado avisa al Senasa de nuestra web

Tel whatsapp 11-5700-5704