Preservando el patrimonio arquitectónico, se avanza con la refuncionalización del Molas

En este sentido la directora General de Recursos Físicos del Ministerio de Salud, Lara Lasierra explicó a la Agencia Provincial de Noticias que con la puesta en funcionamiento total del Hospitral de Complejidad Creciente “René Favaloro” se liberaron sectores dentro del Hospital Lucio Molas de Santa Rosa, a partir de ahí se pensó en la refuncionalización de los servicios para consultorios externos. Existían algunos espacios que estaban con el deterioro propio de la antigüedad edilicia y con una estructura condicionante, por lo que se pensó en una readecuación. Para ello trabajamos con normativas nacionales y provinciales de cada Servicio de Salud que presta atención en esa institución”.

“Se empezó a pensar así, al Molas, como un gran policonsultorio, dentro del conjunto de lo que es el campus hospitalario. De este modo se garantiza la atención de consultorios externos en el Molas y la atención de las áreas críticas, como es internación y guardia en el Favaloro.

Al separarlo en dos espacios de atención se garantiza una mayor privacidad a los pacientes y familiares que se encuentra en esta última área, quienes a veces están a la espera de un parte médico de terapia, por ejemplo. Y también se brinda mayor comodidad a los personas que están en el viejo hospital en la espera de un una consulta programada”, continuó la funcionaria de especialidad Sanitarista.

A modo de ejemplo informó que dio incorporación en el Molas al Servicio de Traumatología que posibilita la atención de consultorios externos, al Servicio de Anatomía Patológica, de Oftalmología, de Neumonología, al Centro de Simulación, que permite el entrenamiento y formación de profesionales de toda la Provincia, y se está trabajando para la readecuación e incorporación de los consultorios odontológicos y servicio de neurología.

Inversión

Un hecho no menor es que las tareas fueron de adecuación y reparación, por lo que no requirió de una gran inversión, estando las mismas a cargo del propio personal de mantenimiento.

De este modo “en el caso del Servicio de Traumatología, el cual se reubicó donde estaba estadística y clínica médica, fue completamente rediseñado. Ahora cada profesional cuenta con su consultorio, su baño, con una sala de espera acorde, ventilada, iluminada, correctamente climatizada dando cumplimiento a normativa vigente.

La respuesta fue muy favorable, el primer día que se habilitó el servicio había 80 pacientes en la sala de espera, quienes fueron atendidos en tiempo y forma con un espacio digno para la espera, ya que cada traumatólogo tenía su consultorio y cada paciente tenía su lugar en la sala.

Realizar estas adecuaciones intervenciones y verlo plasmado en la conformidad y comodidad de los pacientes es sumamente satisfactorio, porque no olvidemos que la arquitectura hospitalaria tiene entre sus objetivos, garantizar seguridad y bienestar dentro de la institución a los pacientes. Este logro lo realizamos gracias a un trabajo en conjunto desarrollado con el equipo técnico del departamento de mantenimiento del Molas. Lo mismo sucedió con la adecuación del servicio de oftalmología, de anatomía patológica, y lo mismo sucederá con la readecuación de los próximos servicios que serán intervenidos”, prosiguió Lasierra.

Puesta en valor de un edificio histórico

Finalmente la funcionaria provincial hizo particular hincapié en la puesta en valor de un edificio histórico como es el Hospital Lucio Molas, espacio de pertenencia de profesionales, trabajadores y comunidad.

“El Molas fue testigo de incontables historias de vida, estas paredes están plasmadas de recuerdos, de alegrías, esperanzas y tristezas para los profesionales que rotaron durante tantos años por las salas y pasillos, como para la comunidad que asistió. Más allá de la necesidad imperiosa de ampliar los consultorios externos para mejorar la atención médica, sabemos que el Molas tiene un valor emocional para los habitantes de la Provincia y la readecuación y refuncionalización de esos espacios lo mantiene con vida. Preservar su memoria y entender su impacto en la comunidad enriquece nuestra comprensión de quiénes somos y de dónde venimos”.