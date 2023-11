Presentaron el 2° Encuentro de artesanos y artesanas “Aiun Kamañ”

La secretaria de Cultura, Adriana Maggio junto a integrantes de la agrupación “Aiun Kamañ”, presentaron el 2° Encuentro de artesanos y artesanas que organizará esta agrupación durante los días viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de noviembre en los jardines del CC MEDASUR, con la participación de cien artesanos de diversas disciplinas.

Roberto Zucarelli, Darío Araujo y Griselda Valor representaron a la Agrupación. Acompañaron también la subsecretaria de Coordinación Cultural, Dini Calderón y la directora de Artística, Paula Boh. La secretaria de Cultura expresó que “este encuentro ya es un clásico para los jardines del MEDASUR; nos gusta porque recibimos a las familias que vienen a apoyar la actividad artesanal y también porque se genera un intercambio y un reconocimiento a la tarea que realizan los artesanos. Por este motivo también en en esta feria se entregan premios a los distintos expositores”. Arte Propio La Secretaría de Cultura va a sumar Arte Propio, ya que es un espacio que no solo brinda la oferta bibliográfica de autores pampeanos, si no que además recibe para su exposición y venta obras de las más diversas disciplinas. Gran fiesta de las artesanías Darío Navarro brindó detalles sobre esta “gran fiesta de las artesanías”. Recordó que este es el segundo encuentro que organizan desde la Agrupación, pero es el quinto que se hace en los jardines del MEDASUR. Comentó que “vamos a tener compañeros que vendrán de distintos puntos del país, como Ramón Romero que llegará desde Quilmes y estará trabajando en vivo. Él hace mesitas plegables en el mismo momento. También vendrá Walter Morga de Junín que trabaja con su caladora haciendo cartelería. Y por supuesto tendremos la presencia de artesanos y artesanas de la región y de la Provincia”. Marroquinería, metal, vitrofusión, macetas de cemento y obras de cerámica van a tener mucha presencia en este encuentro. También macramé, tejido en telar e hilado de lana con Claudia Molina, quien va a estar trabajando en vivo. Destacaron que los artesanos pasan por una fiscalización previa, donde se trata de elegir a aquellos más constantes, que tienen cierta continuidad y trayectoria. Roberto Zucarelli por su parte manifestó que “estos encuentros nos sirven para un ida y vuelta, para relacionarnos nuevamente luego de cierto tiempo”. Reconoció que la ciudad de Santa Rosa ha acompañado cada encuentro, esperando volver a tener la misma convocatoria de años anteriores y que ello se vea reflejado en las ventas. “Van a venir de muchos lugares trayendo artesanías que comúnmente no se ven acá, por eso invitamos a visitar esta feria, que nos acompañen como siempre lo han hecho, ya que el público de La Pampa es muy sensible a los productos artesanales”.

