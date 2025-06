Municipio de Uriburu adquirió un microbús por el programa de Gobierno provincial

En el marco del Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor que impulsó el Gobernador Sergio Ziliotto, la Municipalidad de Uriburu accedió a un vehículo cero kilómetro que será destinado a servicios de salud, educación y deporte.

El Ministerio de Gobierno y Asuntos Municipales acompañó este viernes la presentación oficial de una nueva combi 0 km que se suma a la flota municipal de Uriburu. El vehículo fue adquirido a través del Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal. La iniciativa impulsada por el gobernador Ziliotto apunta a renovar vehículos o maquinarias nuevas y a la reparación, conservación y mantenimiento del parque automotor destinado a la prestación de servicios públicos en todos los municipios a través de un crédito a 30 cuotas y a tasa cero.

El acto, que contó con la presencia del ministro Pascual Fernández, reflejó el compromiso del Gobierno de La Pampa con el fortalecimiento de las capacidades locales, mediante herramientas concretas que permiten mejorar los servicios públicos y, en este caso, el transporte municipal. La unidad entregada es una Ford Transit Minibus MT, y su incorporación representa una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Uriburu. Será utilizada para el traslado de personas, delegaciones deportivas y actividades comunitarias, favoreciendo la integración y el acceso a derechos.

Durante la presentación, también participaron la intendenta de Uriburu, Ivana Ferrer, concejales locales, representantes de instituciones, deportistas y vecinos que se acercaron para celebrar esta nueva incorporación. El ministro Fernández indicó a la Agencia Provincial de Noticias que “naturalizamos todas estas cosas que suceden y que son muy importantes. Vehículos nuevos para que puedan trabajar mejor los trabajadores, para prestar servicios para que puedan viajar. Y todo eso tiene que ver con una decisión política de la intendenta apoyada por el gobernador. Una decisión política pensando en la gente que trabaja, en los que practican deportes, en el resto de las instituciones”.

El funcionario enumeró que en Uriburu se inauguró un CDI, la plaza deportiva y viviendas sociales y se está avanzando con el nuevo hospital. “Estas cosas no son normales, no es normal en estos tiempos donde el Gobierno nacional quita recursos permanentemente a la Provincia y los municipios. No solo abandonan las rutas, se ve en el Garrahan que a los profesionales le pagan dos pesos y son los que le salvan la vida a la gente”, dijo.

“De ahí la importancia de sostener todas estas políticas públicas con eficiencia, con personas idóneas, con mucho compromiso de trabajo. En acciones como el apoyo a las chicas que practican deporte en Uriburu, con un profesor, con un vehículo, para que puedan desarrollarse y ser un poquito más felices. Nos quieren imponer desde arriba un modelo con mucha violencia, con mucha agresividad. Fíjense cómo insultan, cómo dicen cualquier barbaridad, no es esa la sociedad que queremos. La sociedad que queremos es esta que se pregona en Uriburu: que hagan deporte, que jueguen, que se diviertan, que contribuyan a generar más amistades. Ese es el camino”, finalizó.

Por su parte, la intendenta Ferrer agradeció al gobernador Ziliotto por el programa lanzado y dijo que “nosotros, por suerte, tenemos un parque automotor bastante completo, así que decidimos invertir en una combi que nos permita acompañar a nuestras chicas del vóley, pero también brindar un servicio a quienes lo necesiten en salud y educación. Era algo necesario, porque hay muchos viajes y queríamos estar a la altura”, agregó.

“Siempre estamos agradecidos por el acompañamiento del Gobierno provincial. Estas son las políticas públicas que realmente ayudan a los municipios, sobre todo en un momento tan difícil como el que estamos atravesando. Poder ofrecer un servicio como este, para nosotros, es muy gratificante”, sostuvo.

