Más de 250 amantes de las motos participaron del encuentro realizado en la localidad pampeana de Perú, que contó con la organización de grupo Moteros del Valle de General Acha y la Comisión de Fomento local.  

Desde el jueves pasado comenzaron a llegar desde distintos puntos del país. Para graficar, la corriente de motoqueros provino desde Tucumán, ciudades del sur como Caleta Olivia y varias provincias argentinas, como así también desde el interior provincial. Todo se vistió de color tomando como centro la playa del ferrocarril y en el remodelado galpón ferroviario. Fueron cuatro días de ruido, charlas de amigos, anécdotas y presencia de motos de toda marca y cilindrada. Por supuesto que también el hotel Perú lució con sus instalaciones llenas y no faltaron los paseos en zorra por las vías ferroviarias recuperadas. La oportunidad sirvió también para la concreción de un gran asado con carne pampeana, como así también la consumición de chacinados y otros productos elaborados por emprendedores pampeanos, demostrando el potencial productivo y turístico que tiene la Provincia de La Pampa y que se puede desarrollar desde una pequeña localidad como Perú.Roberto Kronemberger, presidente de la Comisión de Fomento, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias manifestó haber “disfrutando de este primer encuentro que organizan los Moteros del Valle de General Acha en conjunto con la Comisión de Fomento de Perú”.Comentó que “la idea surgió porque en el 2013 habíamos organizado un encuentro similar que resultó con muy buenos comentarios, la Agrupación que los organizaba no tuvo continuidad en el tiempo por eso no se siguió con el encuentro. Moteros del Valle tenían la inquietud de poder organizar un encuentro de moteros en el sur de La Pampa, charlamos con ellos, también con la agrupación a nivel nacional que son Los Choikes que reúnen a muchas motos por lo que solamente fue cuestión de ponernos de acuerdo en lo que debíamos hacer cada uno”.Contó que “ellos cuando hacen un encuentro inmediatamente organizan el próximo y este se programó hace 5 meses y comenzamos a darle difusión hace un mes aproximadamente. En Perú tenemos las instalaciones siempre listas para cualquier tipo de eventos por lo que no nos lleva mucho tiempo organizarlo”.Estimó que “hoy hay más de 250 moteros de distintos puntos del país, cuando uno mira el estado de animo de cada uno de ellos ve que están disfrutando, muy cómodos y eso es una buena señal para nosotros que no tenemos experiencia en esto y es muy lindo poder compartir sus cosas, sus costumbres, vivencias y anécdotas”.

Comunidad motoquera

El comisionado calificó a los y las visitantes como “una comunidad muy amplia con su vida, con sus quehaceres, con su música, en esta jornada escuchamos rock pesado, pero en la anterior bailamos con cuarteto en un clima muy familiar y distendido”.

Puntualizó que “es una costumbre nuestra, cuando realizamos un evento de estas características siempre se hace una comida para agasajar a los visitantes, hacemos un buen asado para mostrar la excelente carne que tiene La Pampa además de otros productos como los chacinados y lácteos, todos están muy conformes con todo porque disfrutaron de la tranquilidad del pueblo desenchufándose de la rutina de todos los días, estuvieron en la pileta del hotel, se relajaron y creo que ha sido un encuentro muy fructífero en una localidad que es pequeña pero que se conoce por la Fiesta de la Riwwel Kuchen y ahora también por el encuentro de Moteros porque ha venido gente de Santa Cruz, de Neuquén, Río Negro, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, gente que tiene 80 años y ha venido en su moto. Los moteros me reclamaban que en la ruta nacional 35 no hay muchos carteles que indicaran donde se encuentra Perú, esa será otra tarea pendiente que tenemos que realizar para poder señalizar mejor a nuestra localidad”.

Consideró que “ahora tendremos que sentarnos a analizar con Moteros del Valle cuales fueron los resultados y ver si se puede organizar otro. De todas maneras, en la primera semana de agosto habrá un moto-asado que va a durar un día y muchos ya se están anotando”.