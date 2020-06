La prensa tocó varios temas con Alberto Fernández en la conferencia

En su primera visita presidencial a La Pampa, Alberto Fernández, habló con la prensa tras su recorrido por el frigorífico Carnes Pampeanas y el acto protocolar de las firmas de convenios que se desarrolló en el Centro Cultural Provincial Medasur.

En la rueda de preguntas, Fernández respondió en primer término sobre el espionaje practicado durante el macrismo.

“La interventora de la Fiscalía de Investigación Administrativa (FIA) detectó la intromisión del organismo en mails de diferentes personas. Nosotros lo denunciamos, un día después un juez detectó, descubrió inteligencia interior dentro del Servicio Penitenciario Federal. Nosotros estamos para colaborar para que el juez pueda saber lo que pasó y que los responsables se hagan cargo. En esta materia, es hacerle saber a la justicia lo que encontramos, la justicia hace lo que tiene que hacer. Sí es nuestra responsabilidad que esa miseria nunca aparezca, que nunca más el Estado haga espionaje a algún ciudadano, argumentando cuestiones sociales o políticas. En democracia nos respetamos y el Estado no debe utilizar los organismos de inteligencia para saber que hace cada uno de nosotros, de su vida privada. No está para eso. No vamos a dejar que los organismos de inteligencia del Estado se usen en desmedro del ningún ciudadano argentino, piense como piense.

La Argentina no soporta más la miseria de un Estado espiando a otro ciudadano, los que han hecho esto en democracia que se hagan cargo de la responsabilidad que les cabe.

Respecto a como actuaría la oposición en esta circunstancia que atraviesa el país, Alberto Fernández dijo: “Yo conozco dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que no. Los que gobiernan se juntan conmigo, junto a Sergio (Ziliotto) a ver como arreglamos los problemas que tiene la gente. Ayer participamos de una reunión con todos los gobernadores y escuchamos con atención, a los que piensan como nosotros y a los que no, y eso me pasa con intendentes y con el jefe de la Ciudad de Buenos Aires. Sé que no tenemos la misma mirada de país, pero sé que en este momento se han puesto el problema al hombro y colaboran con nosotros para sacar el problema adelante. También debería decir lo mismo con diputados y senadores y después están lo que hacen política por Twitter, que es una sonsera. Allí la palabra no vale nada”.

También se lo consultó por la barrea sanitaria que existe entre Río Colorado y Neuquén para comercializar el asado.

“Es un tema que me excede, es una barrera que ha puesto la provincia, que no la ponemos nosotros. Sí me comprometo a hablar con la Gobernadora. Las provincias tienen límites, no fronteras, entonces no pueden poner regímenes aduaneros que de algún modo compliquen la comercialización”, explicó.

Luego, se refirió a la obra de Portezuelo. “Portezuelo es una obra que debe servir a todos y es una obra que no se pudo hacer nunca un estudio de impacto ambiental en todos los lugares donde el río llega. Y el Gobierno que me precedió tomó una decisión que fue buscar un acuerdo con Mendoza para financiar la obra, que me valió el enojo de Carlos Verna. Quiero que los pampeanos entiendan que no es que nosotros no quisimos reperfilar ese bono, ese no es un bono que se pueda reperfilar, porque no está en el mercado, no da intereses, lo que cualquiera de nosotros lo llamaría un pagaré. Lo que sí entiendo es la preocupación de seguir financiando una obra que tiene cuestionamientos de cuatro provincias, de las cinco por donde pasa el río Colorado. No quiero financiar una obra que está cuestionada por cuatro de las cinco provincias. Creo que tenemos que encontrar una solución con Mendoza, porque a lo mejor la obra tiene sentido si todos participan de la obra y de la administración del agua”, comentó Fernández.

A continuación fue consultado por las ayudas económicas para las PyMEs.

“Hemos auxiliado para la asignación para el trabajo de la producción a más de 250.000 PyMEs y 141 empresas grandes. En verdad lo hicimos con el propósito de preservar el empleo, son empresas que dejaron de producir, entonces para que no se vea en riesgo el trabajo, llevamos adelante esos planes. Para La Pampa, 12.000 empleados se vieron beneficiados, 1257 PyMEs, y todo esto significa 248 millones de pesos para preservar el trabajo en La Pampa. Todo el dinero que el Estado utilizó fue para cuidar el empleo, garantizar el ingreso familiar, para garantizar la Tarjeta Alimentaria, la Asignación Universal por Hijo, y todos los planes que existen. Todo eso significa más de 2.5 del PBI argentino, que ha servido para que alguna Organización Internacional Sindical reconozca a la Argentina como uno de los cinco países del mundo que en plena pandemia, más ha defendido el empleo. Necesitamos que los empleados estén en la gatera para volver a trabajar. Cuando esto pase vamos a empezar a un ritmo de producción muy alta y la economía se va recuperar a gran velocidad. Vamos a seguir auxiliando a las PyMEs para que no cierren y no despidan empleados. Vos me dirás que esa ayuda a muchos no les llegó y es cierto, porque una de las cosas que dejó al descubierto la pandemia es que la Argentina tiene un nivel de informalidad muy alto y muchas veces las PyMEs tienen registrado a la mitad de sus empleados. Esto hace años que pasa, cuando querés auxiliarlos no sabes cómo hacerlo porque la mitad no están registrados”, explicó.

El mandatario fue consultado por la suba de las tarifas y la posibilidad de estatizar la energía.

“Después de esto vamos a tener que revisar todo y entre eso, el cuadro tarifario. Tenemos que analizarlo con otra lógica respecto a lo que ocurrió en los últimos años, donde las tarifas volaron y se hicieron insostenibles para muchos. Es algo que tenemos que empezar a abordar en este semestre y estamos trabajando esos casos”, destacó.

Luego, se refirió a la prensa. “Valoro mucho al periodismo. La mayor tranquilidad que tienen que tener los periodistas es que el Gobierno no los va a espiar, van a poder ejercer su tarea con total libertad. Cuando voy al interior me propongo hacer conferencias como estas, porque uno siempre esta más enfocado en atender a los medios nacionales, que son porteños, y menos a los del interior y no es una buena idea. Son prácticas que hay que cambiar”, argumentó.

Otra de las preguntas hizo referencia al apoyo del Gobierno nacional para la construcción de viviendas.

“Estamos desarrollando un plan de viviendas de acá a fin de año que supone una inversión en todo el país de 30.000 millones de dólares, parte de ese plan es lo que acaba de firmar Sergio (Ziliotto) con María Eugenia (Bielsa), que no nos pudo acompañar. Tiende a construir viviendas, a ampliarlas, mejorarlas, a poder hacer la inversión necesaria para llevar cualquier servicio hasta las viviendas. Todas esas obras tienen que ver con lo que firmaron hoy. Viviendas hacen falta en todos lados. Gracias a Dios La Pampa no tiene el problema de hacinamientos”, agregó.

Cuando le preguntaron si sigue pensando que la comunicación es “un negocio”, como dijo antes de asumir su cargo, y no un “derecho humano”, el presidente señaló que “son dos cosas diferentes, la comunicación es una condición humana. En torno a la comunicación se montan negocios, de menor o mayor envergadura, a veces tienen tanta dimensión que pasan a defender intereses propios, algo que pasa en la Argentina y todo el mundo”.

“Lo que debemos garantizar es la pluralidad de voces. Intentamos que la pauta se federalice lo más posible, eso es así, nunca adherimos a las lógicas que la pauta se distribuya por la cantidad de ventas o cantidad de lectores que leen un medio. Nunca aceptamos eso, siempre distribuimos la pauta teniendo en cuenta que está el interior del país y medios de Buenos Aires que llegan a todo el país”, manifestó.

“Tratamos de distribuir la pauta con un criterio muy federal. Seguro no llegamos a muchas radios comunitarias o cooperativas que tal vez ni siquiera registramos, porque con la Ley de Medios surgieron muchas”, finalizó.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook