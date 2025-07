La Pampa sigue fortaleciendo el servicio de enfermería

Con la participación de 91 enfermeras y enfermeros de ambos subsectores, todos con trayectoria en unidades de cuidados críticos y en unidades de recuperación pos anestesia, se garantiza una base sólida para continuar desarrollando un servicio especializado. La capacitación está bajo la coordinación académica de referentes de prestigio nacional e internacional: Mariano Irigoyen, cirujano cardiovascular del Favaloro junto a Gustavo Garay, Natalia Balmaceda y Yamila Segovia, docentes del Hospital Británico con reconocida experiencia clínica y trayectoria formativa.Ricardo Valcarcel, jefe del Departamento de Enfermería de La Pampa, señaló: “El Programa de Formación en Recuperación Cardiovascular para Enfermería representa un gran avance en el fortalecimiento del sistema de atención de alta complejidad en La Pampa. Este plan de formación no es solo una capacitación técnica, sino la base estructural para conformar una red provincial de profesionales de enfermería altamente calificados, capaces de brindar atención especializada en procedimientos cardiovasculares en todos sus estadios: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio inmediato y mediato”.Respecto a la importancia de la capacitación continua y de la actualización de conceptos en los profesionales de salud el jefe del departamento provincial de enfermería destacó “Estamos formando equipos competentes, preparados para responder y acompañar con eficacia frente al avance de procedimientos cardiovasculares y requerimientos específicos. Esta capacitación concluye con una instancia de evaluación presencial que garantiza la apropiación real de los conocimientos y habilidades adquiridas”.

Enfermería, un servicio fortalecido

Consultado sobre el fortalecimiento del Recurso Humano de enfermería en todo el territorio provincial y la distribución estratégica, Valcarcel expresó: “En La Pampa contamos con más de 1.400 profesionales de enfermería distribuidos estratégicamente en cada rincón de la provincia. La política sanitaria provincial reconoce a la enfermería como un pilar esencial del sistema de atención, con trabajadores que no solo desempeñan funciones asistenciales, sino que también lideran establecimientos de salud, ocupan cargos directivos y asumen decisiones clínicas y administrativas con compromiso y responsabilidad.”

Y continuó: “Este fortalecimiento no es casual. Es producto de una política de formación continua, diseñada de manera contextualizada y descentralizada. Nuestra meta es consolidar una enfermería integrada, resolutiva y altamente especializada. Para lograrlo, acompañamos a cada profesional en su desarrollo, promovemos entornos formativos sólidos y valoramos el rol clave que enfermería tiene en la salud pública pampeana.”

Por su parte, Gabriela Guardatti, integrante del Departamento de Enfermería del Hospital de Complejidad Creciente René Favaloro —conformado también por el jefe del departamento, Javier Piorno, y los jefes de división, Diego Distel y Pabla Perera— destacó: “El Programa de Formación en Recuperación Cardiovascular para Enfermería representa un avance decisivo en la profesionalización de los cuidados críticos en La Pampa. Esta iniciativa no solo promueve la actualización permanente de conocimientos clínicos, sino que consolida una estructura especializada de enfermería cardiovascular con impacto directo en la calidad de atención.”

Participación activa

“En los últimos doce meses, el equipo de enfermería del Hospital René Favaloro ha participado activamente en más de 70 intervenciones de cirugía cardiovascular, con una media mensual de entre 8 y 10 procedimientos. Todos fueron resueltos dentro de la red pública provincial, sin necesidad de derivaciones al subsector privado ni fuera del territorio pampeano. Esto no solo refleja la capacidad instalada, sino que garantiza accesibilidad, oportunidad y equidad en tratamientos de alta complejidad, como resultado del fortalecimiento sostenido de nuestras capacidades profesionales”, explicó la Jefa de División.

En el mismo sentido, detalló: “Este proceso formativo integra contenidos clave como el abordaje integral del paciente cardiovascular desde el prequirúrgico hasta el seguimiento postoperatorio mediato, incorporando herramientas de monitoreo hemodinámico, farmacología cardiovascular avanzada y criterios de detección precoz de complicaciones. La instancia final incluye evaluación presencial que se realizará el día 2 de agosto con certificación académica por curso completo, lo cual eleva el estándar formativo y operativo de la enfermería cardiovascular provincial”

Finalmente, Guardatti expresó: “el servicio de Enfermería es reconocido como una pieza fundamental en los equipos de trabajo, con profesionales que hoy toman decisiones críticas en contextos de alta demanda. Con esta capacitación damos un salto cualitativo: reducimos riesgos, optimizamos tiempos de recuperación y construimos un modelo público de excelencia en cuidados cardiovasculares.”