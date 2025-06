La Pampa reclamó seguridad y obras viales en la concesión de la Ruta Nacional 188

El ministro de Obras y Servicios Públicos de La Pampa, Alfredo Intronati, junto al presidente de la Dirección Provincial de Vialidad, Rodrigo Cadenas, participó en la ciudad de San Nicolás, de la audiencia pública convocada en el marco de la Red Federal de Concesiones por el tramo Portuario Sur de la Ruta Nacional 188.

Durante su exposición, el ministro reclamó que se incluyan como obras obligatorias los accesos a localidades y los cruces con rutas provinciales dentro del pliego licitatorio de la concesión. “Pedimos que se garanticen condiciones que mejoren la transitabilidad y aporten a la seguridad vial”, afirmó a la Agencia Provincial de Noticias En su intervención, el funcionario pampeano pidió que se contemple la problemática de seguridad en los más de 80 kilómetros de la Ruta Nacional 188 que atraviesan territorio pampeano, y que conectan con cinco localidades: Bernardo Larroudé, Sarah, Coronel Hilario Lagos, Adolfo Van Praet y Realicó, además de los cruces con las rutas provinciales 1, 7 y 101.

“Queremos que estas intersecciones estén iluminadas y señalizadas, como ya lo hizo la Dirección Provincial de Vialidad en la intersección de la Ruta Nacional 188 con la Provincial 101, con fondos provinciales”, remarcó. Asimismo, manifestó la preocupación del Gobierno pampeano ante la instalación de una cabina de peaje en el kilómetro 413, cerca de Larroudé. Aunque aclaró que no se oponen a la concesión ni a la implementación del peaje, advirtió que “el único beneficio que obtendremos será una repavimentación y una cabina, sin resolver los problemas estructurales del corredor”.

También expresó reparos sobre las denominadas “obras obligatorias” incluidas en los pliegos preliminares de la concesión: “No responden a las necesidades reales que tiene la Ruta Nacional 188, ni tampoco la Ruta Nacional 5, que es la otra vía nacional bajo este nuevo esquema. Las propuestas son demasiado escasas para brindar soluciones mínimas”, criticó.

Por otro lado, advirtió sobre los problemas hidráulicos existentes en el tramo pampeano de la Ruta Nacional 188, especialmente a causa del Río V, y pidió que se incorporen soluciones en el proyecto de concesión. “La Pampa no tiene cultura de concesiones: salvo un tramo en la Ruta Nacional 5, el resto de las rutas nacionales no han sido concesionadas. Hoy, con la inclusión de las rutas 5 y 188 en este sistema, nos vamos con más preocupaciones que soluciones” reafirmó.

Finalmente, instó a que esta audiencia pública “sirva para revertir algunas decisiones y se convierta en una oportunidad para mejorar sustancialmente la seguridad vial en las rutas nacionales”.

