Intendente de General San Martín espera resolución judicial

El intendente de General San Martín Raúl Espir decidió esperar a lo que resuelva la justicia, con relación a la denuncia de una empleada municipal hacia el capataz por “Violencia de género en el ámbito laboral”.

“Voy a esperar que la justicia se expida, el capataz fue a la comisaría e hizo una exposición contando su versión de lo sucedido, por lo pronto esperaré que defina la justicia. En el caso que confirme la justicia que fue como dice la mujer se tomarán las medidas que correspondan y en caso de que no sea así, también”, dijo en obvia alusión a la denunciante.

De todas maneras, el jefe comunal expresó que le llamaba la atención “los manifiestos de la mujer, ya que en un año y medio que lleva trabajando nunca recibió una queja, que era una mujer trabajadora, cumplidora”.

Como informó La Arena ayer, una empleada municipal denunció al capataz del municipio por maltrato laboral, donde interviene la fiscalía de General Acha a cargo de Paula Duscher. Tras tomar estado público la denuncia de la mujer, las redes sociales se convirtieron en un medio de expresión para la comunidad, aunque otros empleados prefirieron hablar directamente con La Arena.

Un empleado con 15 años de trabajo en el municipio se comunicó con La Arena expresando que ayer cumplió seis meses con tratamiento psiquiátrico. “Te juro que tomé hasta odio, me da miedo ir a laburar por miedo a reaccionar mal y perder yo, no puedo dormir pensando todo el tiempo en lo que pueda pasar yendo al laburo”, expresó.

El mismo se había manifestado en redes sociales en su momento, pero ahora lo hizo directamente con La Arena, donde dijo ser asmático. “En invierno me mandó a hacer la zanja para las casitas y me dio un ataque de asma, había mucha humedad y rocío, justo que paré porque no daba más llegó (el capataz) y me dice qué hacés sentado. Le digo estoy cansado y agitado, respondiéndome ‘tan temprano, son las 8’, y no daba más, estaba sin aire. Había un compañero que le dijo ‘no está sentado toda la mañana, hizo toda la zanja de aquel lado y un poco de éste’, miró un poco y se fue”, explicó.

“Otra vez, después de que entramos a trabajar los que teníamos licencia por la pandemia, me mandó a sacar plantas, me mandó a la iglesia que está al lado del hogar y me dijo que sacara una planta ‘y si rompés algún caño te haces cargo vos’. Le pregunté por qué si él es el que manda, lo que faltaba le digo. La respuesta fue: ‘vos tenés que hacerte cargo, porque ahí tenés el plano'”.

Finalmente dijo que “es así con todo, vigilarme todo el tiempo para retarme, porque estaba parado mientras yo cortaba la mitad de la portada, él me retaba porque yo estaba descansando, no veía el trabajo que había hecho, solamente venía a eso. A nosotros nos llama los castigados”.

Otra denuncia.

Otra mujer que trabaja en el Hogar de Ancianos donde el municipio es coadministrador y el capataz municipal es el vicepresidente de la comisión, se contactó con La Arena. Dijo que “de parte de él hemos tenido insultos, agresiones verbales, hostigamiento, persecución y amenazas, tenemos algunas grabaciones donde nos habla así, es abusivo”.

“Hicimos la denuncia con una compañera de trabajo, nos dijeron que teníamos que mandársela también a la asistente social, se la mandamos, pero quedó todo en la nada. Lo mismo nos dijo el abogado y pasaron meses, ya casi un año va a hacer”, cerró.

