Gobierno participó del aniversario de Doblas y de la Escuela 83

El Gobierno de La Pampa participó este miércoles de los actos por el 114º aniversario de la fundación de la localidad de Doblas y de la Escuela 83. Durante la jornada se recibieron las maquinarias adquiridas por el Municipio mediante el Programa Provincial de Mejoramiento del Parque Automotor Municipal y con recursos propios de la comuna, y la presentación de la obra de infraestructura deportiva en el salón del Club Independiente.

Estuvo en los festejos el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, que acompañó al intendente Darío Monsalvo, junto a legisladores, funcionarios provinciales y locales y la comunidad doblense. Durante la mañana se presentó en la plaza de la localidad la motoniveladora XCMG GR215, la primera adquirida por la comuna, que permitirá reforzar las tareas de mantenimiento vial y seguidamente se desarrolló el acto conmemorativo en el salón de la Escuela 83. El ministro saludó a vecinos y vecinas de parte del gobernador Sergio Ziliotto y dijo que desde el Gobierno provincial “se trabaja mucho en función de poder alcanzar y sostener cada uno de los derechos que durante tantos años hemos trabajado y conquistado”. Hizo mención a la compra de la motoniveladora y a las obras realizadas en el Club Independiente, “tiene que ver con la articulación que siempre pregonamos de municipios y provincias y de seguir apostando a superar las diferencias y encontrando los puntos en común para poder salir hacia adelante porque nos une el sentido de responsabilidad, el sentido de entender que el bien común de cada pampeano está por encima de los intereses partidarios o colores políticos”.

“Hoy se habla mucho del déficit cero, un déficit cero que está basado en las jubilaciones degradadas de nuestros jubilados, de rutas olvidadas, incumpliendo los compromisos y quedándose con nuestros recursos de manera indebida. Es en base a quitarle calidad de vida al conjunto del pueblo. Por eso vamos a seguir trabajando en conjunto, levantando la voz para reclamar lo que nos corresponde. No nos peleamos con nadie, solamente exigimos que nos den lo que le pertenece a cada pampeano y a cada pampeana. Es el camino que vamos a seguir defendiendo. Por eso llamamos a la reflexión al Gobierno nacional, no es rompiendo el federalismo como se construye un país”, señaló.

El intendente Monsalvo agradeció “especialmente al gobernador Ziliotto y a su gabinete, por su trato cordial, respetuoso y por mantener siempre abierta la puerta para atender y entender las necesidades de las obras y los gobernantes”. Y afirmó que “el trabajo y la educación son las bases para construir un país. Compartimos la convicción de que el verdadero federalismo se construye de la Nación con las provincias, de la provincia con cada una de las localidades. Pero ese federalismo, para ser auténtico, no puede ser solo una declaración. Requiere que los recursos lleguen donde deben llegar, que se cumplan las leyes y que se respeten las autonomías locales. En ese sentido, acompañamos firmemente la defensa que viene realizando nuestro gobernador, porque cuando se cambian reglas o se interrumpen las transferencias que corresponden por ley, no se está aplastando a un gobierno, sino a la gente, a cada vecino y vecina que ven desplazadas obras necesarias a cada comunidad que pierde oportunidades”, afirmó el intendente.

“En las localidades y provincias como la nuestra, el Estado es necesario para garantizar derechos esenciales como la salud, la educación, la seguridad, pero también para impulsar obras de infraestructura y comerciales para el arraigo y el desarrollo de los emprendimientos”, indicó.

Deje su comentario en Facebook