Gobierno en la muestra que expone la diversidad productiva de 25 de Mayo

La Muestra de la Producción es una exposición que refleja la diversidad productiva de 25 de Mayo y de la comarca y que incluye stands agroganaderos, industriales, petroleros, comerciales, gastronómicos, de servicios, emprendimientos y turísticos. Y que da cuenta además de la identidad regional y las posibilidades productivas futurasEn representación del Gobierno provincial estuvieron presentes el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; y el subsecretario de Gobierno y Registros Públicos, Pablo Boleas, junto al intendente Leonel Monsalve Herrera y otras autoridades provinciales de los ministerios de Producción y Salud y del Ente Provincial del Río Colorado y municipales.El ministro Fernández en su discurso dio a los presentes el saludo del gobernador Sergio Ziliotto y celebró que “diversificar la matriz económica es el progreso de los pueblos. El sector caprinero, los productores de ovinos, de bovinos, el sector minero, de hidrocarburos, vitivinicultura: cada actividad impulsa el desarrollo de nuestros lugares”.Afirmó que “estamos en un contexto muy difícil, con provincias desfinanciadas y con recursos quitados de manera ilegal. Nos quieren llevar a un industricidio que afectará gravemente la industria nacional y generará desempleo. Pero nosotros desde la Provincia pensamos que la salida es colectiva. Nadie se salva solo. Tenemos que defender lo que tenemos y conseguimos”.“Los que somos fieles a nuestras convicciones, que defendemos los intereses pampeanos, no debemos descansar. Nos quitan los recursos desde Nación, pero somos una Provincia modelo en políticas públicas, en prolijidad y eficiencia en el manejo de recursos. Por eso tenemos una salud ejemplar y una educación modelo, vamos a buscar a cada alumno del sector rural para que puedan estudiar y eso no sucede en ningún lugar del país”, afirmó.“Desde la educación, la cultura y el trabajo vamos a lograr el desarrollo que queremos como provincia. Sigamos trabajando de manera conjunta, que antes que tarde los pampeanos vamos a recuperar los recursos que nos corresponden”, finalizó Fernández.

Diversidad con reclamo

Por su parte, el intendente Monsalve Herrera destacó la diversidad y el crecimiento de 25 de Mayo y la proyección de su producción que la ha llevado a ser “una de las ciudades más importantes de la Provincia y de la región”.

El jefe comunal recordó: “Estamos en una situación compleja aquí porque todavía no hay definiciones de lo que va a pasar con el área más importante que es Medanito. Nos preocupa porque de la producción de petróleo surgen las regalías para el resto de las ciudades y pueblos de La Pampa. Queremos que se ponga de nuevo en producción el petróleo para que no decaiga, porque si no hay menos trabajo, menos inversiones y la gente no sabe qué va a pasar con su futuro. Por eso quiero llamar a los diputados a la reflexión. Yo sé que ellos están buscando el mejor proyecto, pero la necesidad es hoy. Hoy ya los puestos de trabajo se están cayendo, hoy tenemos muchas pymes que se están fundiendo, hoy está pasando que tenemos reclamos de quienes buscan tener trabajo e ingresar el pan a su mesa”.

“Estamos al costado del río Colorado, un río fundamental. El mundo se va a pelear por agua y nosotros tenemos un río a nuestro lado. Es por eso que con el EPRC aspiramos a estrechar las relaciones para poder llevar la producción a otro nivel y que las regalías y el producto que ingresa el petróleo, podamos tener más producción de caprineros y ganadores y la zona agrícola”, finalizó.