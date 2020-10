Gobernador Duval potencia el movimiento económico desde distintos frentes productivos

Carlos Grazide anunció que la semana que viene llegan 15 mil nuevos viñedos provenientes de Mendoza para colocar en cinco hectáreas, y relató que, “cuando comenzamos con este proyecto los que sabían del tema me dijeron que las bodegas y los viñedos no tienen techo, todos los años se necesita más. Hemos tenido que salir a comprar uvas a parte de las uvas que nos da el Ente desde Casa de Piedra y como la demanda de vinos ha sido tan grande, producto de la marca Lejanía, hace dos años tuvimos que comprar uvas también a la provincia de Río Negro”, apuntó.

Recordó, en diálogo con la Agencia Provincial de Noticias, que “más de un ingeniero me decía que la tierra no servía, que tenía mucho salitre y con el tiempo reconocieron que estaban equivocados. La tierra cuando se trabaja reduce y elimina el salitre, con el abono que traíamos en aquellos tiempos y el guano de chiva de nuestra zona engordamos la tierra y con el tiempo dio sus frutos”, indicó.

“Hoy tenemos variedad en nuestra chacra y lo hemos charlado mucho con Carlos Verna en su momento, ahora con el actual gobernador Sergio Ziliotto y siempre decimos que entre Casa de Piedra y Gobernador Duval tenemos una tierra muy rica donde se puede hacer pasturas, entre otras cosas. Falta que llegue más la inversión privada que es muy importante, los que han venido y se han quedado maravillados con este lugar, quieren producir cerezas, duraznos, olivos, etc”.

Habló sobre el aceite que se produce, “los olivares de Duval son de muy buena calidad porque es virgen. Mi idea siempre es separar la chacra del municipio a través de una SAPEM”, puntualizó.

El intendente aseguró que en tres años, Gobernador Duval va a tener más de 30 hectáreas de viñedos lo que se traducen en doscientos mil litros de vino.

Río Colorado

“Según COIRCO y Recursos Hídricos vamos a tener muy buen caudal del río Colorado producto del deshielo y la prueba está que el dique de Casa de Piedra está levantando el caudal. Hoy tenemos un río con mucha agua, pero recuerdo que en el mes de marzo hasta se cortó, no había agua, las bombas no podías chupar el agua y nos quedó todo lo que es verdura en la planta”, reconoció Grazide.

Un Gobierno que es continuidad

Carlos Grazide aseguró estar muy contento con el gobierno actual porque es una continuidad del anterior y recordó que, “este proyecto se lo presenté a Carlos Verna en el 2004, el entonces gobernador y a los dos meses me dijo vamos a ver que hacemos y trajo el Ente del Río Colorado para ir dándole forma a todo esto. Me acuerdo que arrancamos con una bomba que en aquel momento costaba seis mil pesos, hoy una bomba chiquita para un patio vale más de treinta mil pesos. Así empezamos, con dos o tres hectáreas y hoy en Fincas de Duval tenemos sesenta hectáreas y la parte privada casi ochenta. El día que estén en producción las 140 hectáreas proyectadas, Gobernador Duval será un valle muy lindo”, manifestó.

Contó además que en la bodega se han realizado muchas inversiones pensando también en el turismo y eso es gracias al gobierno de Carlos Verna y al enorme apoyo que tenemos ahora del gobernador Sergio Ziliotto a través de la Secretaría de Asuntos Municipales”.

Crecimiento del pueblo

“Todo esto ha llevado al crecimiento de nuestro pueblo”, afirmó Grazide y añadió que “entre 2004 y 2005 comenzamos a crecer de a poco, en el censo del 2000 en Gobernador Duval éramos un poco más de 100 habitantes incluida la zona rural, hoy en el año 2020 tenemos más de 700 habitantes. El Estado provincial ha construido viviendas, el municipio ha construido otras con aportes provinciales ya que teníamos una coparticipación muy baja. Hoy la misma ha mejorado debido al crecimiento del pueblo. Las regalías petroleras también ayudaron mucho a este crecimiento. Carlos Verna tenía la visión del oeste, para él no había pueblos chicos ni grandes, todos eran importantes y pienso que Sergio Ziliotto es la continuidad de esas ideas, lástima que no se ha podido hacer todo lo proyectado debido a esta pandemia que arrancó en marzo y que nos tiene locos a todos”.

Informó que “el puente que pasa a Río Negro está cortado y hay muchos controles porque hay casos por todos lados en las otras provincias y eso asusta, pero gracias a los aportes y el apoyo del Gobierno de La Pampa no solo Duval, todos los pueblos y ciudades de la Provincia estamos más tranquilos”.

El dinero vuelve al pueblo

Grazide remarcó que todo el dinero que se invierte vuelve al pueblo, “Gobernador Duval tiene ochenta empleados entre albañiles trabajando por administración municipal y la gente de las chacras, y hoy la parte privada también está aportando porque tiene sus empleados que de a poco va creciendo y será un aporte muy importante para el pueblo”.

Señaló que “el privado viene a invertir porque ve que lo que estamos haciendo da resultado, la producción de Vinos Lejanía, mermeladas, las truchas en escabeche, el aceite de oliva, cebollas, son todos productos que están en el mercado de La Pampa y las provincias limítrofes y la venta de todo eso es plata que vuelve al pueblo, para obras, para más inversión y para más fuentes de trabajo”

Contó que durante esta pandemia se ha comprado un camión grande modelo 2016 para poder trasladar todos los productos que tenemos a los depósitos en Santa Rosa, el mismo rodado nos sirve para ir a buscar botellas a Mendoza o plantas a Río Negro. La inversión en estos tiempos tan difíciles de la pandemia ha sido de casi diez millones de pesos en reparaciones, compra del camión e inversiones en la bodega y la planta de alimentos.

La ruta

El intendente municipal aseguró que “la ruta es un tema preocupante, estaba todo dado para que se haga y todavía no se puede. Tenemos dos puentes para inaugurar y tampoco se puede, es una situación muy triste porque ya habíamos hablado con Vialidad y estaba todo listo para que en diciembre se asfaltaran estos más de treinta kilómetros ya licitados en 2016 cuando el dólar estaba a $ 14 y la empresa ya estaba a punto de empezar a trabajar, sucedió que a Macri se le escapó el dólar a $ 30, la empresa presentó quiebra y ahí quedo todo trunco”, afirmó.

Turismo interno

Este año Gobernador Duval como todos los puntos turísticos de la Provincia van a tener la presencia de muchos comprovincianos producto de la situación sanitaria que no deja viajar a otros puntos del país, en ese sentido Duval se está preparando. “Estamos esperando al pampeano para que conozca su provincia, ya muchos están viniendo a conocer y se quedan asombrados de todo lo que ven, tienen un río que es una pileta de natación, no tiene peligro para que pueda disfrutarlo toda la familia”, contó Grazide.

“El año pasado se llenaba de rionegrinos, gente que disfrutaba de la belleza y la paz de nuestro lugar y este año no va a poder hacerlo, pero sí los pampeanos, estamos agregando plantas al balneario, construyendo nuevos baños, se ha hecho escalinatas para que la gente pueda sentarse a tomar mate a la orilla del río o a cuidar los nenes que se están bañando sin ningún peligro”.

Aseguró que “acá esperamos a todos nuestros comprovincianos con vinos de calidad, chivitos y lugares muy bonitos. Tenemos por ahí el inconveniente de la poca capacidad de hospedaje, pero los campings están preparándose para recibir a la gente de la mejor manera y con todos los servicios, vénganse con carpas, motorhome los fines de semana, la semana entera. Son muy lindos los viñedos, las cerezas, todas las plantaciones.

Para finalizar el jefe comunal dijo que todo lo hace con pasión “porque realmente me gusta, sueño con un futuro cercano donde pueda desde mi casa ver un Duval mucho mejor. Tengo un enorme agradecimiento a la gente que me ha acompañado durante todos estos años y a los distintos gobiernos provinciales, a Carlos Verna, al gobernador Sergio Ziliotto, a todos los Ministerios, al secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton por el acompañamiento permanente, si bien yo no puedo viajar mucho a Santa Rosa porque me cuido del virus debido a problemas de salud, tengo comunicación directa con los funcionarios todos los días”, concluyó.