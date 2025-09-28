Finalizaron las jornadas regionales del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción

Representantes de municipios, empresas, Cooperativas, sindicatos, cámaras empresarias, organismos públicos, grupos estudiantiles y del sistema educativo, se reunieron en el Salón del Predio Recreativo del Centro Empleados de Comercio de Santa Rosa, con el objetivo de fortalecer el desarrollo productivo provincial a través de la formación de talento técnico local.

La apertura estuvo a cargo de la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger, la ministra de la Producción, Fernanda González, y la subsecretaria de Educación Técnico Profesional, Daiana Schapert Berpof. En dicha ocasión, se produjo la entrega de herramientas para escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros Provinciales de Formación Profesional (CPFP), inversión provincial que totaliza 130 millones de pesos.

Feuerschvenger agradeció la participación de los distintos sectores. Remarcó la necesidad de fortalecer las habilidades blandas en los estudiantes de los últimos años de secundaria y recordó la presentación del programa de becas Impulsar Futuro. También subrayó la importancia de las prácticas profesionalizantes, agradeciendo a las empresas que abren sus puertas a jóvenes en formación, y ratificó la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión en educación técnica.

Luego, la ministra de la Producción, Fernanda González, señaló que el COPETyP “es un espacio que reúne a actores clave para el desarrollo productivo de la provincia” e invitó a aprovechar la instancia tanto para difundir políticas públicas como para recoger propuestas del sector privado. En este marco, presentó el programa destinado a que docentes y estudiantes visiten industrias, parques industriales y tecnológicos para conocer de primera mano las cadenas de valor pampeanas.

La jornada se organizó en mesas de trabajo orientadas a identificar perfiles técnicos, mejorar la vinculación entre educación y empleo y generar propuestas que fortalezcan la productividad y la sustentabilidad del entramado productivo provincial. Tanto las autoridades educativas como productivas coincidieron en la necesidad de consolidar la cooperación entre escuelas, empresas y gobiernos locales como estrategia para potenciar la formación de jóvenes y el desarrollo de La Pampa.

Deje su comentario en Facebook