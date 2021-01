Este sábado reabre Parque Luro

Se recuerda a los visitantes que para acceder, es necesario previamente gestionar el permiso en el sitio: https://permisoturismo.lapampa.gob.ar/ , ingresando a través “Reservas para visitas turísticas en La Pampa” que se encuentra habilitado.

El ingreso de visitantes tendrá un cupo de hasta 400 personas por jornada. El límite estará dado por el número de permisos que se otorgarán diariamente. Aquellas personas que no obtengan el permiso correspondiente, no estarán en condiciones de ingresar.

El Parque podrá disfrutarse de martes a domingo, en el horario comprendido entre las 11 y las 17 hs; quienes visiten el lugar podrán disfrutar de los recorridos por los senderos al aire libre, donde los grupos no deberán exceder el número de 10 personas. También se hacen visitas guiadas por el Centro de Interpretación (excepto el Microcine), el Museo El Castillo (con acceso únicamente a la planta baja por la realización de obras) y la Sala de Carruajes en un número máximo de 5 personas simultáneamente.

No están habilitados los servicios concesionados: restaurante, proveeduría, cabañas de alojamiento y camping, por lo que se recomienda acceder a la Reserva con los elementos indispensables necesarios para permanecer unas horas en el lugar: agua, comida, repelente de insectos y productos sanitizantes. Los visitantes pueden disfrutar, además, del sector de mesas y fogones.

El ingreso al Parque Luro tiene un costo mínimo de entrada de $ 20 por persona, abonándose a partir de los 8 años, así como la visita al Museo El Castillo posee una entrada de $ 40; el resto de los paseos son gratuitos.