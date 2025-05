“En La Pampa no vamos a reducir la inversión en calidad de vida”, subrayó Ziliotto

El gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Conectividad y Modernización, Antonio Curciarello, encabezaron este viernes el lanzamiento del programa “Municipios Digitales”, una iniciativa que busca promover la modernización de la gestión pública en el ámbito local. Durante el acto, se suscribieron los primeros diez convenios con intendentes e intendentas de localidades de la provincia.“No es magia, es planificación y políticas de Estado. Hace años que venimos invirtiendo en tecnología para que cada uno de los 79 municipios de la Provincia esté conectado. Esto es un modelo de Provincia que trasciende gestiones de Gobierno, es una política que la ciudadanía ha ratificado una y otra vez”, sostuvo Ziliotto.El programa, que cuenta con una inversión inicial de 52 millones de pesos, tiene como objetivo optimizar los procesos administrativos en los municipios y comisiones de fomento, facilitando el acceso a tecnologías de la información y la comunicación. Los ejes fundamentales son: equipamiento e infraestructura tecnológica, soluciones digitales para la gestión pública y capacitaciones para agentes municipales y vecinos.El acto se desarrolló en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y contó con la presencia de la vicegobernadora Alicia Mayoral, miembros del gabinete y jefas y jefes comunales.Los primeros intendentes en firmar los convenios fueron Damián Leone Escudero (Parera), Alberto Campo (General Pico), Mónica Curutchet (Eduardo Castex), Guillermo Farana (Santa Isabel), Mónica Valor (Luan Toro), Ariel Rojas (Toay), Luis Ferreyra (Rolón), Abel Sabarots (General Acha), Santiago Goñi (Jacinto Arauz) y Leonel Monsalve Herrera (25 de Mayo).

Ziliotto: “Democratizar el acceso a los servicios”

El Gobernador señaló que el objetivo del programa Municipios Digitales es “acercar el Estado al ciudadano” y permitir que los trámites públicos se realicen de manera más ágil y transparente. “Estamos convencidos de que la tecnología es una herramienta para democratizar el acceso a los servicios, para que ningún pampeano quede aislado por vivir lejos de un centro urbano”, enfatizó.

Destacó que el programa “Municipios Digitales” se enmarca en un modelo de Provincia que apuesta por el federalismo: “Esta política de descentralización, iniciada en 2005, nos permite avanzar con políticas estructurales más allá de los vaivenes electorales. Y eso se refleja en que, desde el presupuesto provincial, los municipios administran el 23% de los recursos”.

Remarcó la continuidad de políticas públicas que garantizan la conectividad en toda la Provincia: “No es casualidad que las 79 localidades de La Pampa tengan acceso a internet. Mes a mes, año a año, se suman más localidades abastecidas y sostenidas en su conectividad a través de la fibra óptica, el método más seguro”, afirmó.

Recorte a las provincias

Ziliotto se refirió a los recortes de fondos a las provincias. “Hoy, con dos meses de anticipación, nos dijeron que las provincias van a tener mucho menos. Se están quedando con recursos de las provincias para beneficiar a las grandes empresas”, disparó.

Hizo especial hincapié en la reciente modificación del régimen de anticipos de ganancias, una decisión que, según indicó, “perjudicó terriblemente a las provincias y a los municipios. No fueron 24 jurisdicciones afectadas, fueron más de 2200 municipios en todo el país”.

“La lógica macroeconómica que se está aplicando es deshumanizada”, denunció el Gobernador, y subrayó: “hoy se nos plantea que es el momento de que las provincias y los municipios hagamos el ajuste. Pero en La Pampa no vamos a reducir la inversión en calidad de vida. Mientras ellos hablan de ajuste, nosotros hablamos de eficiencia”.

Agregó que “nosotros entendemos que la calidad de vida de la gente no se negocia. No vamos a sacrificar la inversión en salud, educación e infraestructura. Creemos en un Estado presente, que resuelva problemas y no que los agrave”.

“Para nosotros lo que invertimos en calidad de vida de los habitantes es inversión, para ellos es gasto. Claro, si están llevando adelante un programa de gobierno donde la gente queda afuera, donde cada vez hay más informalidad en la economía y cada vez hay más expulsión. En La Pampa podemos sostener las políticas de Estado, con leyes de descentralización, con trabajar en conjunto con los municipios, en ir hacia un Estado cada vez más eficiente, más austero, más moderno, más dinámico, más accesible para el ciudadano de a pie. Por eso, tenemos que sostener todas las causas colectivas”, enfatizó.

Además, el Gobernador recordó los esfuerzos que La Pampa realizó para sostener un modelo de Provincia basado en la planificación y el desarrollo sostenible. “Tenemos 79 localidades conectadas, con acceso a internet y fibra óptica. Esto no es casualidad, es producto de una política de Estado que prioriza la integración y la igualdad de oportunidades”, explicó.

Defensa del federalismo

Finalmente, Ziliotto cerró su discurso con un llamado a defender el federalismo y a resistir los ajustes impuestos desde el Gobierno nacional. “No estamos en contra de nadie, estamos a favor de los pampeanos. Y en esa pelea vamos a estar siempre, porque para eso nos eligieron. Y en eso quiero convocar a los intendentes a sostener una pelea que va mucho más allá de una coyuntura. Nos siguen quitando recursos que nos pertenecen, nos siguen quitando recursos que generamos desde el interior del país y del interior de la provincia. Sabemos que vienen dos o tres meses muy difíciles desde la administración pública. Más de uno sabe y ya empieza a ver cómo empieza a juntar los recursos para pagar los aguinaldos”, afirmó.

“Por eso también muchas veces hay que dar la batalla discursiva, la batalla comunicacional. Hay que fortalecer el desafío de trabajar en conjunto. De esa manera estaremos defendiendo a cada uno de los ciudadanos de la provincia de La Pampa y creo que es el principal objetivo que tenemos todas y todos”, cerró.

“La necesaria presencia del Estado”

El ministro Antonio Curciarello dijo que “en este Programa trabajamos con mucha intensidad. Viene a poner arriba de la mesa un tema que es eje en la gestión del Gobierno provincial: la aplicación de la tecnología para generar igualdad, acceso e integración. Nuestra baja densidad demográfica y las largas distancias hacen aún más necesaria la presencia del Estado de una manera eficiente e inteligente”, añadió.

“Entendemos la importancia del Programa, no solo por los ejes que tiene en cuanto a la inversión que cada uno de los municipios se llevarán hoy al firmar el convenio para la compra de equipamiento, sino también en la capacitación, en la manera de trabajar con la tecnología”, dijo.

También señaló que el programa contempla “la colocación de puntos Wi-Fi en espacios públicos, la firma digital y redes de conectividad para los municipios que lo requieran”. Además, subrayó la importancia de las capacitaciones para el manejo de las herramientas digitales, adaptadas a la realidad de cada localidad.

Por su parte, el subsecretario de Tecnologías, Comunicaciones e Infraestructura, Lucas Gaggioli y la subsecretaria de Modernización, Carmen Sierra dieron detalles del programa ante los presentes.