Sin refuerzo alimentario, la vulnerabilidad social sería un 50 % más alta 

El acto de presentación del IVS se realizó en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno y participaron, además de Ziliotto; el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Alvarez; la subsecretaria de Planificación y Evaluación de Políticas Sociales, Laura Ramborger; el rector de Universidad Nacional de La Pampa, Oscar Alpa; intendentes e intendentas y diputados provinciales del FreJuPa.

El ministro Alvarez firmó con el rector Alpa un convenio de colaboración para que la UNLPam haga la “evaluación, revisión, monitoreo y auditoría de la elaboración del IVS.

El IVS mide si el núcleo familiar alcanza a cubrir las necesidades alimentarias con los ingresos totales que posee, declarados en la encuesta, y los que el Estado conoce (jubilaciones, pensiones, empleo registrado, programas de transferencia directas, etc.).

Cabe destacar que la medición anterior, en febrero de este año, el IVS provincial fue de 5,5%, y en Santa Rosa-Toay 5,7%. La baja en el porcentaje es atribuible, como factor principal, a la eficiencia en la aplicación del Refuerzo Alimentario Focalizado Extraordinario (RAFE).

Los datos para elaborar esta herramienta fueron recabados de las localidades de Santa Rosa, Toay, General Pico, 25 de Mayo, Eduardo Castex, Jacinto Arauz, General Acha y Victorica. La sumatoria de datos de estas 8 localidades permiten contar con una medición certera y verificable del 68,6% de la totalidad de la población de La Pampa. La medición de febrero del año 2025 sumará a Macachín.

Ziliotto: “vemos la eficiencia de la política pública”

El gobernador Sergio Ziliotto reivindicó el rol del Estado y las políticas públicas que son eficientes y se refirió al trabajo colectivo. “Lo que hacemos es darle a los que necesitan y garantizar que esos recursos vayan a la compra de alimentos”, aseguró y cuestionó que en la actualidad “el deporte más utilizado en el país es hablar por hablar, sin ningún tipo de fundamentos”.

“Vemos la eficiencia de la política pública. Tenemos la garantía de que son datos ciertos. Hay un enorme trabajo. Quiero agradecerles a los intendentes que se han sumado. Esto es una construcción colectiva y que la sociedad tenga una garantía de que cuando el Estado asigna recursos es porque realmente se lo necesita”, aseguró.

“Tenemos esa utopía, algunos dicen irracionalidad de querer garantizar un plato de comida en cada familia. Sí, los vamos a hacer y cada día más eficiente”, enfatizó.

El gobernador explicó el cruzamiento de datos que realiza el Estado provincial a partir de la encuesta que mide el IVS. “Cuando hablamos de eficiencia de fondos públicos, acá vemos el rol del Estado. No se trata de estigmatizar la encuesta, pero es una encuesta, es lo que me dicen. El Estado no puede quedarse con esos datos, tiene la obligación de hacer un control de la veracidad. El Estado tiene base de datos de todo tipo. Aquí la diferencia entre distribuir dinero y aplicar”, dijo.

Se refirió también al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de La Pampa, que durante los últimos 40 años se redujo de un 18,8%, según el censo de 1980, a un 2,6% de las personas censadas en 2022. “La única verdad es la realidad, 40 años de políticas públicas al servicio de incluir, igualar, dar igualdad de oportunidades. Esto no nos detiene. Vamos a seguir luchando con el relato”, comentó.

En ese sentido, recordó que el año pasado “un medio nacional decía que habíamos inventado una encuesta para bajar a la mitad los pobres en la provincia. Sostennos que hay una diferencia grande entre una encuesta y un Estado presente y eficiente”.

Por último, agradeció “a los diputados que nos ayudaron, a tener la herramienta para algunos ganen un poco menos para llevar la justicia social a la gestión de los que menos tienen”. Esto en referencia a la ley de Aporte Extraordinario para atender a las familias más vulnerables.

Álvarez: “derecho a la alimentación”

El ministro de Diego Alvarez habló del impacto del RAFE. “En primer lugar, el RAFE ha garantizado que esos diez mil núcleos familiares tengan el acceso a la canasta básica alimentaria, un derecho que es el derecho a la alimentación. Por otro lado, lo que ha logrado es hacer un dinamismo de lo que es la economía en cada una de las localidades, producto de una inversión social que supera 1.600 millones de pesos mensuales que son distribuidos en las 79 localidades de la provincia”, dijo.

Completó en que “la suma de estos dos conceptos, tanto el desarrollo económico como la contención social, es el principal objetivo que hemos buscado como Gobierno provincial, que tiene que ver con una sociedad pacífica, como un pacificador social tener garantizado el acceso a la canasta básica alimentaria”.

Impacto del RAFE

Laura Ramborger mostró el impacto que hubiera tenido la suspensión del RAFE en agosto pasado, cuando no se aprobaba el Aporte Solidario y Extraordinario en la Legislatura.

“Cuando en agosto nos sucedió que no teníamos los fondos para pagar el RAFE y necesitábamos una ley, si no hubiésemos pagado el RAFE, nuestro IVS hubiese sido el 6.8. Solamente sin el RAFE aumentábamos el índice de indigencia dos puntos y pico, es decir un 51%”, reveló.

También explicó la medición que realiza el INDEC de indigencia y pobreza con el IVS de La Pampa. “Cuando se mide pobreza e indigencia, que es el método que utiliza INDEC, se toma la declaración de la persona solamente, pero puede ocurrir que esa persona no declara ingresos. Nosotros tenemos tres posibilidades: que nos digan un ingreso, que no tengan ingresos y efectivamente sea un cero, o que no nos quieran responder ingresos. Si no nos quieren responder ingresos, en IVS no hacemos ninguna proyección, sino que reemplazamos la encuesta por otra encuesta de la muestra. Entonces absolutamente todas nuestras encuestas tienen datos”, precisó.

Agregó que “la diferencia entre el IVS y la línea de indigencia medida por nuestro método es del 242%, son 10.9 puntos porcentuales, eso hace una diferencia del 200%. Nosotros en el RAFE en ese mes tuvimos una liquidación de 1.200 millones, más la tarjeta. Son 1.687 millones solamente de tarjeta social pampeana con RAFE y el resto de los programas de dieta, seguridad y demás”.

“En agosto del 2024, tenemos un ingreso declarado de 286.687 pesos y si le agregamos a ese ingreso familiar promedio todo lo que sabemos de ese grupo familiar nosotros nos vamos a 696.184 y ahí está la diferencia cuando medimos solamente indigencia o medimos IVS indigencia que es con toda la información. Venimos desplazándonos en una curva donde, si bien los dos ingresos van ascendiendo, se va distanciando el ingreso complementario, el ingreso total con el ingreso declarado”, completó.

Sobre el impacto del RAFE dijo que “nosotros lo que empezamos a ver es una disminución, una curva descendente respecto de IVS y también de indigencia tomado con estos valores”.