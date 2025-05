El Gobierno provincial acompañó encuentro federal de cooperativas y mutuales

El Gobierno provincial estuvo presente acompañando al Primer Encuentro Federal de Cooperativas y Mutuales de Formación, Capacitación y Asistencia Técnica (EFeCAT) que se realizó el fin de semana en Santa Rosa.

Representantes de cooperativas y mutuales tuvieron su encuentro en el Albergue Municipal con el objetivo de construir redes y fortalecer al sector cooperativo y mutual desde el intercambio y la formación.

La Provincia estuvo representada por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández, el subsecretario de Cooperativas, Fabían Bruna, y la directora del área, Carla Urbano.

“En La Pampa el cooperativismo es un eje central de las políticas de Estado y apostamos y entendemos que debemos fortalecerlo. Porque en estos tiempos que nos imponen sistemas salvajes, donde pregonan que cada uno se tiene que salvar de manera individual y que incentiva que miremos poco para los costados, sostener el cooperativismo es fundamental”, expresó el ministro Fernández a la Agencia Provincial de Noticias.

“Esto que nos sucede hoy como país no es nuevo. Lo que aprendieron es que tienen que hacerlo más rápido porque de esa manera pueden lograr de mejor manera sus objetivos. Porque tarde o temprano el pueblo se pone de pie y de esta forma nos desarticulan de diversas maneras. Pero emergemos siempre como resistencia para defender los derechos que a lo largo del tiempo hemos logrado conquistar. Y esto es una lucha permanente que debemos sostener, y entender que nadie se salva solo. Es una frase de moda, pero miren si los sectores populares lo saben. Porque en definitiva lo que nos hace fuerte a lo largo del tiempo es la coherencia”, afirmó.

Fernández expresó que “la política cooperativa de la provincia de La Pampa es una muestra de lo que creemos como proyecto colectivo. La política de nuestro gobernador Sergio Ziliotto es muy clara. La defensa de los derechos y de los recursos, porque eso se transforma en mejor calidad de vida de cada uno de los pampeanos y pampeanas. Esa bandera que levantamos fuertemente y que tiene que ver con nuestra propia historia. No es una cosa del momento. Son más de 40 años de gobiernos justicialistas que nos muestran que por algo los pampeanos y pampeanas nos han elegido. Sabemos muy bien quién es el enemigo. El enemigo es este sistema que agobia”.

Finalmente, el ministro destacó el rol de las cooperativas y la economía social “que trabajan para poder llevar adelante los servicios, distribuir con sus asociados de la mejor manera y mostrando de qué es la forma. Debemos seguir trabajando, debemos seguir resistiendo, porque antes que tarde nuestras banderas van a flamear sobre las ruinas de esto que nos quiere dejar. Y no lo vamos a permitir”.

