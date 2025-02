“El acceso a la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho humano fundamental que el Estado tiene la obligación de garantizar. El desmantelamiento de esta Secretaría no solo implica la paralización de proyectos habitacionales y de urbanización, sino también la pérdida de empleo para miles de trabajadores vinculados al sector de la construcción y la imposibilidad de seguir mejorando la infraestructura de nuestros barrios”, agregaron.

“Durante años, la articulación entre esta Secretaría y el gobierno de La Pampa permitió avanzar en políticas concretas que impactaron positivamente en la calidad de vida de nuestra gente. La decisión del Gobierno nacional de eliminar este organismo no solo deja a las provincias sin una herramienta clave para la planificación urbana y el acceso a la vivienda, sino que además evidencia una postura insensible y regresiva respecto de los sectores más vulnerables”.

“Desde el IPAV exigimos al Gobierno nacional que revea esta medida y garantice la continuidad de políticas de hábitat que respondan a las necesidades reales de la población. No podemos permitir que la especulación y la lógica del ajuste se impongan sobre el derecho a una vivienda digna.

Nos solidarizamos con las provincias y municipios que como La Pampa, ven amenazadas sus políticas de hábitat por decisiones unilaterales y sin diálogo. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando para que cada familia pampeana tenga un hogar y un entorno que favorezca su desarrollo y bienestar”.

“Desde el IPAV rechazamos enérgicamente el posible cierre o degradación de la Secretaría de Hábitat, abandonar esta política es dejar a la deriva a quienes necesitan de un Estado que le garantice sus derechos. Llamamos a su vez a adherir a los legisladores provinciales, nacionales, y fuerzas vivas de nuestra sociedad a este rechazo, para que podamos seguir haciendo realidad el sueño de la casa propia de miles de familias pampeanas”, concluyó.