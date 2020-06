Doce familias de Larroude recibieron su vivienda del Plan “Mi Casa”

La entrega se cumplió respetando todas las medidas y protocolos sanitarios. El titular del IPAV, Jorge Lezcano” indicó que “las viviendas estaban listas y no podíamos permitirnos no entregarlas porque la gente las necesita”.

El Gobierno Provincial concretó esta mañana la entrega de doce viviendas a familias de Bernardo Larroude. La construcción se hizo a partir del Plan Provincial de Viviendas Sociales “Mi Casa”.Este plan está destinado a localidades que cuentan con un máximo de 10.000 habitantes y en él, los Municipios tienen a su cargo la contratación y ejecución total de la obra como así también proveen los terrenos en donde se asientan las viviendas dotados de la infraestructura básicas.Estuvieron presentes el ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez; el secretario de Asuntos Municipales Rogelio Schanton; el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPAV), la gerenta de Adjudicaciones del Ipav, Erica Riboyra, y el intendente de Bernardo Larroude, José Luis Galotti.El sencillo acto se concretó bajo las estrictas medidas sanitarias y cumpliendo con todos los protocolos establecidos por las autoridades de Salud.Precisamente, el titular del IPAV, JorgeLezcano, dijo que “desde el gobierno de La Pampa cumpliendo con todas las restricciones y los protocolos queríamos entregar las viviendas porque son cuestiones imprescindibles. Ya estaban listas para que puedan ser disfrutadas por sus adjudicatarios y no podíamos ni queríamos demorarles el acceso a ella. Hoy con estas 12 viviendas del Plan “Mi Casa” estamos dando respuestas que la gente espera”.Lezcano manifestó que “cada vez que nos toca hablar sobre el tema de viviendas tenemos que recordar lo que paso en los cuatro años anteriores donde había un gobierno como el de Macri que miraba las provincias que tenían votos y las encolumnaba en base a los ajustes con los recursos generando problemas a las provincias bien administradas que siempre teníamos cupos nacionales para cubrir la demanda de viviendas. Necesitamos repetir esto hasta que todos los pampeanos podamos premiarnos porque cada uno con su responsabilidad supo lo que había que hacer con la administración bien prolija que tenemos”.Añadió que “ante las maldades de un gobierno que no nos merecíamos, el gobierno provincial pudo poner en marcha el Plan “Mi Casa” para dar soluciones habitacionales. Quedaron 4 localidades afuera por su dimensión pero el gobernador Ziliotto está buscando constantemente alternativas para poder llegar a todos. De todos modos este programa se pudo hacer con fondos provinciales y esperando la llegada de los fondos nacionales del FONAV”.Sobre la construcción de viviendas a futuro, aseguró que “estamos trabajando, Ziliotto ya anunció el 1 de marzo las 1000 viviendas. Estamos ocupados en toda la parte administrativa y normativa esperando que el gobernador Ziliotto disponga el momento que este la disposición de fondo para esta cuestión necesaria aunque sabiendo que hoy la prioridad es la salud”.También se refirió a esta entrega la gerenta de Adjudicaciones, Erica Riboyra quien destacó que “la vivienda es un derecho y en La Pampa es un derecho que se hace realidad. Son más de 30 años que trabajo que ya ha llevado solución a miles de pampeanos. Queremos que la gente esté en su casa y estos adjudicatarios van a estar en una casa que tiene las mejores condiciones. Para ello, se continuó trabajando en la pandemia y hoy podemos ver como estos adjudicatarios van a poder vivir en su casa”.

Intendente

El intendente de Larroudé, José Luis Galotti, mostró su satisfacción como intendente porque “entregar 12 viviendas es algo lindo. Solucionarle el problema a 12 familias no es poca cosa más en el momento que estamos viviendo”.

Luego, agregó: “Más allá de no ser del mismo Partido, estoy agradecido siempre del gobierno provincial tanto de la gestión anterior de Verna como de esta de Ziliotto. Nosotros habíamos tomado las 10 viviendas que nos dieron y sumamos dos más. Buscamos adjudicatarios que pudieran dar una mano en la construcción y hoy estoy orgulloso de poder entregarlas”.

Sobre el momento particular que se está viviendo, afirmó que “en Larroudé estamos haciendo bien las cosas, la gente se comporta, cumplimos todos los protocolos y estamos informando constantemente a la gente porque tenemos una cerealera grande a la que entran camiones. Mañana tenemos la llegada del gobierno provincial para la charla y el hisopado a los camioneros”, precisó.

Reiteró sobre la buena relación con el gobierno provincial, “siempre que llamo me atienden y estoy muy agradecido del trato que me da el gobierno provincial. Resta seguir trabajando en conjunto yr logrando cosas para la gente”, cerró.