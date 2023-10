Convenio habilita a guardavidas pampeanos a trabajar en todo el país

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá y el secretario General del Sindicato de Guardavidas de la República Argentina (SUGARA), Roberto Solari, firmaron hoy un convenio de cooperación que permitirá que los egresados de la Escuela provincial puedan desempeñarse en cualquier punto del país.

El acto se llevó a cabo en la Casa del Deporte en Santa Rosa con la presencia también del subsecretario de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social, Ceferino Almudévar, quien celebró el paso adelante que supone el convenio luego de los años de funcionamiento de la Escuela en la Provincia “como parte de una política deportiva”.

Recordó que la formación llegó a La Pampa en 2020 -con el inicio de la pandemia- como método para resolver el faltante de guardavidas en la Provincia, algo que “hoy estamos solucionando con los 100 que se recibieron” a lo largo de dos cohortes que generaron “trabajadores guardavidas, es decir, que están preparados para ser los primeros asistidores en cualquier medio, más allá del acuático, incluso”.

El funcionario agradeció para el funcionamiento “a la gente del campus virtual de la Fundación de Banco de La Pampa que permitió la capacitación téorica en momentos en los que no se podía hacer presencial y al SUGARA porque nos asistió en todo momento, como ahora podemos ver en la firma de este convenio”.

“Política de Estado”

El secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaá, adhirió al beneplácito de la incorporación de trabajadores pampeanos al Registro Nacional. “La defensa de los derechos de los trabajadores es una política de Estado”, analizó, porque “en el mundo laboral de la Argentina pasaron cosas altamente positivas, como por ejemplo la baja del trabajo no registrado”.

En ese marco, admitió que “por supuesto que la inflación es la parte negativa, porque hace que los sueldos no alcancen”, pero “medidas como la sanción de una ley nacional permitirá que más trabajadores tengan existencia física, porque una libreta como de la que estamos hablando acredita una formación, una capacitación y competencia”.

Estos avances legislativos se corresponden con que “se entendió que el trabajador es el eje de la recuperación del país”, algo que se manifestan en que “todos los días tenemos paritarias que se firman”.

“Primera vez”

Por su parte, el representante del Sindicato, Roberto Solari, resaltó que “es la primera vez que vemos que un Gobierno Provincial asume la necesidad de la formación de sus guardavidas. Hasta ahora siempre veníamos trabajando con municipios. Y la verdad es que no todos los Estados lo toman de esa manera, muchos lo ven como un gasto. Y en el caso de La Pampa estamos hablando de una formación con un perfil determinado. Es para felicitar”.

También acompañaron la firma del convenio Gustavo Gómez, secretario general del Registro Público Nacional de Guardavidas, Mario Coronel, secretario de organización y Javier Garabetti, también del Sindicato.