El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este miércoles en Winifreda el acto oficial de inicio del Ciclo Lectivo 2025 en La Pampa con un discurso en el que destacó la educación como la principal política de Estado y reafirmó la inversión en el sistema educativo provincial. “Quiero una vez más tomar el compromiso de que seguiremos invirtiendo en educación”, afirmó.

Destacó la universalización de las salas de 3 años y reconoció la necesidad de seguir mejorando y estar abiertos al diálogo con la comunidad educativa. “La educación pública es una construcción colectiva, una tarea de todos, que demanda el mayor involucramiento posible”, aseguró.

Participaron del acto, además del Gobernador, la vicegobernadora, Alicia Mayoral; la intendenta, Adriana García; la ministra de Educación, Marcela Feuerschvenger; la directora del Colegio Secundario, María Cecilia Chávez; diputadas provinciales, directores y directoras, concejales, alumnos y vecinos y vecinas. También las banderas de ceremonia de las escuelas 104, 138, 100, anexo CBRI del Colegio de Winifreda y del Colegio Secundario. Estuvieron presentes los alumnos del nivel inicial del JIN 31.

Este miércoles iniciaron las clases presenciales de niños, niñas y/o adolescentes que ingresan a salas de 3 y 4 años de nivel Inicial, 1º grado de Educación Primaria y 1º año del nivel Secundario.

Ziliotto: “seguiremos invirtiendo en educación”

“Este no es un acto más. Quiero darle la bienvenida a lo que es un nuevo inicio de un Ciclo Lectivo. Esto marca un ícono, no es un día más. El inicio del Ciclo Lectivo, poner en marcha el proceso educativo, tiene una gran significación familiar e institucional”, expresó el mandatario al abrir su alocución.

Ziliotto subrayó el esfuerzo del Gobierno provincial en destinar recursos para mejorar constantemente la educación y remarcó que La Pampa continúa transitando un camino de inversión sostenida en el sector: “Uno de cada cuatro pesos que administra el Gobierno se invierte en educación. Invertimos en el presente para garantizar el futuro. Quiero una vez más tomar el compromiso de que seguiremos invirtiendo en educación”, afirmó.

Resaltó el rol fundamental de la educación como motor de desarrollo individual y social, asegurando que “toda consolidación personal, familiar y profesional tiene que ver con la educación, es la base de todo”. En ese sentido, destacó la universalización de la oferta educativa a partir de los 3 años, lo que consideró un paso clave para la formación de futuras generaciones. “Lo veremos en el tiempo, por eso hablamos de invertir en el futuro sin enfocarnos en beneficios coyunturales”, explicó.

En otro tramo de su discurso, reafirmó el compromiso del Estado en garantizar una educación pública de calidad, equitativa e inclusiva. “No es casualidad que uno de cada cuatro pampeanos esté en el sistema educativo provincial educándose o formándose. La educación pública es una construcción colectiva, es una tarea de todos, necesitamos el mayor involucramiento posible”, enfatizó.

Asimismo, reconoció la necesidad de seguir mejorando y estar abiertos al diálogo con la comunidad educativa: “Hemos logrado parámetros por encima de la media nacional en calidad educativa, pero no nos podemos conformar con eso. Siempre es necesario mejorar por nuestro futuro. Convocamos a toda la comunidad educativa a ser partícipes de las decisiones y del futuro”.

García: “Es un honor”

La intendenta Adriana García expresó su satisfacción por la elección de Winifreda como sede del acto oficial: “Es un honor para el pueblo que nos eligiean para el inicio del Ciclo Lectivo. La educación es la base de todo el desarrollo”. También agradeció el apoyo del Ministerio de Educación provincial: “Gracias por toda la colaboración que recibimos del Ministerio de Educación a lo largo de estos años. Siempre nos dieron una mano para hacer cursos, para trabajar, tenemos este colegio que se inauguró, el jardín”.

La directora María Cecilia Chávez destacó la importancia del evento para la comunidad educativa y el orgullo que representa para la institución ser sede de la apertura oficial del Ciclo Lectivo: “Es una jornada importante para la comunidad educativa de La Pampa y para la institución y la localidad adquiere ribetes muy especiales porque somos protagonistas presenciales de la apertura oficial del Ciclo Lectivo. Nuestro colegio es un espacio donde no es solo un lugar de enseñanza y aprendizaje sino también un ámbito de encuentro y un lugar que mostramos con orgullo y cuidamos. Poner todo lo necesario para que los estudiantes sean buenas personas, y participen de un futuro en crecimiento. Que el Ciclo Lectivo nos encuentre estrechando lazos de convivencia, de respeto, solidaridad y sea una aventura donde el conocimiento nos lleve a la superación”.