“Cerrar la brecha de genero no debe ser una utopía, sino un desafío de todas y todos”, dijo Ziliotto

El Gobierno de La Pampa, a través del Ministerio de la Producción lanzó, en 2022, el programa “Emprender La Pampa”, que nuclea las políticas públicas de desarrollo emprendedor. En esta segunda edición se profundizó la perspectiva de género, se informaron las nuevas iniciativas y adecuaciones que permitirán aplicar las políticas públicas implementadas.Acompañaron al mandatario pampeano, la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; la secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad, Liliana Robledo y la ministra de la Producción, Fernanda González; entre otras funcionarias y funcionarios de esas carteras. Además, asistieron intendentas e intendentes, representantes de otros poderes, de la UNLPam y de manera virtual la coordinadora del Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Estado Nacional, Paula Basaldúa.En el inicio de la presentación, el Gobernador y la viceintendenta de Santa Rosa recibieron, por parte de la Confederación General del Trabajo de La Pampa -CGT-, un proyecto de reconocimiento a la mujer trabajadora, que sería el primero en el país, y que consiste en la creación de un monumento a la mujer trabajadora que puede emplazarse acompañando el monumento al trabajador situado frente a la Municipalidad de Santa Rosa.

“Cerrar la brecha de género”

Ziliotto celebró el ser parte de una jornada “de reflexión, reconocimiento y ratificación de políticas públicas orientadas a la inclusión y la igualdad de oportunidades”, y sostuvo que “la oportunidad nos convoca a seguir trabajando, porque la sociedad demanda y nos corresponde a nosotros dar respuestas”.

Puntualizó que en “en este caso estamos buscando cerrar la brecha de género a partir del mayor ordenador social que es el trabajo. La inclusión, en este caso, es el acceso al trabajo sin discriminación y en igualdad de oportunidades en cada rincón de la Provincia”.

El mandatario subrayó que en La Pampa, “no por esta gestión sino a través de los años, tenemos una mirada inclusiva. No es casualidad que estadísticas nacionales e internacionales nos ubican como la Provincia con mayor igualdad de oportunidades y menos brecha salarial entre hombres y mujeres”.

En relación al programa “Emprender La Pampa” destacó que en el marco “de las desigualdades aún existentes, no es casualidad que el 48 % de las beneficiarias sean mujeres, y tampoco lo es la inclusión financiera asentada en el Banco de La Pampa y el FoGaPam que nos permitió incluir a muchísimas pampeanas y pampeanos, destacándose que el 73 % de los proyectos están liderados por mujeres”.

Construcción colectiva sin grietas

Ziliotto enfatizó que “las políticas públicas son una construcción colectiva” y destacó que el Gabinete de Producción con Perspectiva de Género, “debe promover un ordenamiento que contenga todos los sectores que trabajan en la producción bajo una mirada inclusiva”.

En este sentido dijo que “debe ser una estructura dinámica, un ámbito de trabajo y superación que contenga a todos: Gobierno provincial, Gobiernos municipales y el sector privado. Debemos trabajar unidos, saliendo de los malos augurios que hablan de una sociedad que se despedaza”.

Convocó a los y las presentes a “trabajar en conjunto, sin grietas, porque esa es la forma de construir una sociedad más igualitaria, en la que todos tenemos responsabilidades, pero mucho mayor es la de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar”.

Finalmente reiteró que es necesario “trabajar para eliminar desigualdades. Cerrar la brecha de género no debe ser una utopía, sino un desafío de todas y todos”.

Gabinete de Producción con perspectiva de género

Fernanda González puso en valor la decisión política del Gobernador que “nos permite llevar adelante un modelo de gestión que apunta al desarrollo económico y fortalecimiento de la calidad de vida en cada rincón de la Provincia, desde una mirada inclusiva e igualitaria”.

“Durante 2023 queremos profundizar las acciones, generar nuevas actividades y herramientas. Se actualizarán las líneas de créditos y se creará el Gabinete de Producción con perspectiva de género, que será un ámbito que incluirá distintas reparticiones gubernamentales, organismos públicos y privados, y que permitirá consolidar la institucionalidad de género y diversidad en el entramado productivo e impulsar el compromiso de los actores”.

Autonomía económica

La secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, destacó “la decisión política y la convicción que tiene el Gobernador a la hora de atender, dentro del gabinete, distintas instancias de cambios estructurales reales que necesitamos para el empoderamiento de las mujeres”.

“Para una mujer es muy importante ser autónoma en su economía para llevar adelante con fortaleza su quehacer diario. En el sector emprendedor quienes inician su unidad de negocio, son mayoritariamente mujeres, pero cuando ese negocio toma volumen pasa a manos de algún varón, según las estadísticas. Por eso celebro que durante 2022 se hayan realizado las capacitaciones, para que las mujeres y las diversidades continúen con el proceso de la conducción de su propia vida de negocio y que no cedan ese espacio que tanto costó construir”.



“No ser neutrales” para resolver la brecha

Paula Basaldúa, coordinadora del Gabinete de Género de la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, desde Tierra del Fuego, se mostró muy feliz por la posibilidad de participar virtualmente del encuentro y afirmó que las políticas con perspectiva de género son posibles por “la decisión política de las autoridades máximas de la Provincia y beneficiará muchísimo a las mujeres pampeanas”.

“En este 8 de marzo quiero hacer una reflexión en torno al trabajo de las mujeres argentinas, que es doble: remunerado y no remunerado, que es el que incide en la brecha de género. Este trabajo de cuidado, de reproducción de la vida, que no es reconocido ni valorado y que si se midiera impactaría en un 15% en el PBI; es un factor estructural de la desigualdad de género. Es un promedio de seis horas y media por día, mientras que en los varones es la mitad”.

“Resolver esa brecha -analizó-, con esta transversalidad de género, implica no ser neutrales en las desigualdades de género. Eso es lo que hacemos desde el gabinete y con la creación del gabinete de La Pampa avanzarán muchísimo en el desarrollo productivo, para contribuir a cerrar las brechas. Desde nuestro rol acompañaremos los esfuerzos para incorporar la perspectiva de género de la manera más profunda, porque hacerlo tiene un fuerte impacto”, dijo Basaldúa.