Campaña gruesa: rige la nueva línea crediticia anunciada por el Gobernador en la Rural

La flamante herramienta financiera fue anunciada el sábado paado por el gobernador de la Provincia, Sergio Zillioto, en el marco de la inauguración de la Expo Rural de Santa Rosa, cuand manifestó que “aún, con una fuerte pérdida de recursos, el Estado provincial sigue dando respuestas a toda la sociedad. A lo que hicimos vamos a incorporar otros beneficios y herramientas”. En ese sentido adelantó que “los productores ya disponen de una línea de financiamiento para enfrentar la siembra correspondiente a la cosecha gruesa”.

Esta nueva herramienta crediticia destinada a la siembra de granos gruesos, implantación de verdeos y constitución de reserva forrajera, es implementada a través del Ministerio de la Producción, y estará disponible hasta el 30 de diciembre del 2025.

La directora de Agricultura, Natalia Ovando, detalló a la Agencia Provincial de Noticias que esta línea está disponible para la campaña de siembra de granos gruesos, “por un lado con los cultivos destinados a cosecha y por otro a verdeos de verano, entendiendo que está comenzando la campaña en esta época y que hay una necesidad de los productores de avanzar en este sentido, por lo cual -enfatizó-, se pone a disposición esta herramienta que consideramos es valiosa y va a ser utilizada por varios productores”.

La Directora aclaró sobre todo que el trámite inicia en la Dirección de Agricultura, “por lo tanto todo interesado debe acercarse a dicha oficina. Luego se hará la vinculación con el área de créditos y desde ahí con el Banco de La Pampa”.

Por su parte la directora de Asistencia Técnica y Financiera, Eugenia Borges, explicó las condiciones financieras de la misma, la que cuenta con un monto de hasta 500 mil pesos por hectárea, con un máximo de 50 millones de pesos por solicitante, en función del monto autorizado en el Informe de Aptitud emitido por la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. El plazo es de 12 meses y cuenta con un subsidio de tasa de 8 puntos, a través del presupuesto provincial. Aclaró nuevamente que “las solicitudes ingresan por la Dirección de Agricultura, donde se realiza el analistas técnico y en función de ello, se determina el monto máximo que puede contar cada proyecto, mientras que en el área de Asistencia Técnica y Financiera, se solicita la documentación requerida para avanzar con la tramitación en el Banco de La Pampa, donde se concreta el cobro y la garantía”. Finalmente manifestó que se trata de tener dicha herramienta disponible todas los años para esta época “porque sabemos que los productores la necesitan, con lo cual esperamos que la puedan aprovechar”.

Para más información:

Dirección de Agricultura: teléfono: 02954 – 452730; mail: diragri@lapampa.gob.ar

Dirección de Asistencia Técnica y Financiera: teléfono: 02954-452600 interno 1949 o 1794; whatsapp: 02954-15597601 /02954-291059; correo electrónico: asistenciafinanciera@lapampa.gob.ar