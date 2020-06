Anunciaron campaña de prevención contra la bronquiolitis

La licenciada en Obstetricia, Cintia Jacobi y el neumólogo infantil, Adrián Polimandi lanzaron la campaña de invierno para la prevención de la broquiolitis en niños menores de 2 años. “Es importante la consulta temprana y oportuna para evitar el riesgo”, remarcaron.

El anuncio se realizó esta mañana en el auditorio del Ministerio de Salud de la Provincia, con la presencia de los profesionales que destacaron las medidas de prevención muy similar a las que se llevan adelante con la COVID-19.

“Será un invierno diferente porque nos venimos cuidando del coronavirus. Pero van a aparecer otros virus como el sincitial, que es el produce la bronquiolitis en los niños menores de 2 años. Por lo tanto iniciamos esta campaña de prevención en la comunidad para la consulta temprana y oportuna, por el riesgo que puede generar en los menores, que a veces conviven con síntomas muy parecidos a los que estamos haciendo hincapié, como signos de alarma, fiebre, tos, decaimiento falta de apetito”, explicó Jacobi.

Luego, agregó que “un niño sano es vigoroso, se alimenta, descansa correctamente. Por eso, los mencionados anteriormente son los primeros indicios de que el niño no está bien. Se le suma la fiebre y la dificultad para respirar, un poco de resfrío”, comentó.

Mientras que Polimandi se refirió a que los síntomas dependerán de la edad del niño. “No es la misma expresión que dará un niño de 3 meses, uno de 6 o de un año. Esta patología es más compleja en niños menores de un año. Entonces, es difícil hablar de un tipo de sintomatología constante. La general, puede aparecer como los mencionados, dificultad respiratoria, falta de apetito, mayor irritabilidad, ganas de dormir”, informó.

También se refirió a la importancia de prestar atención a los cambios de comportamiento que puede tener el niño con bronquiolitis. “Cuanto más pequeño, habrá cambios más sutiles. Entonces, esos pequeños cambios tienen que llamarle la atención. La bronquiolitis se puede manifestar de muchas maneras de acuerdo a la edad del niño, cuanto más chicos, más inespecífica es la expresión. Ver cómo es su bebé habitualmente y ver sus expresiones. Cuando más chicos es el niño, más oportuna tiene que ser la consulta”, resaltó.

Además, el doctor explicó que las medidas de prevención que se vienen tomando debido al coronavirus, como el lavado de manos, el distanciamiento social, entre otras, también son muy beneficiosas para el cuidado de los niños con la bronquiolitis.

En tanto, explicó que esta enfermedad no tiene un tratamiento específico, sino que los mismos “son de sostén”. “Por eso, lo mejor es no contagiarse. Porque la evolución es diferente de acuerdo al virus y a la persona. Cuanto antes se sostiene es más fácil la evolución”, agregó.

Por último, Polimandi comentó que la bronquiolitis tiene variaciones estacionales diferentes en años. “Hemos tenido años con pocos pacientes, muy graves en poco tiempo y hemos tenido muchos pacientes, menos graves en más tiempo”, cerró.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Relacionado

Deje su comentario en Facebook