Acciones del Gobierno pampeano para modernizar el Estado y conectar la Provincia

Tal como lo expuso el Gobernador, Sergio Ziliotto, en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2023, las acciones del Ministerio de Conectividad y Modernización están enmarcadas dentro de la modernización de la Administración Pública provincial, garantizar el acceso a las tecnologías y la conectividad en toda la Provincia.

La Pampa dispone de 93 hogares sobre 100 con conexión a internet, lo que la ubica encabezando el ranking nacional. Para ello, se ratifica y profundiza una política de Estado de intervenir inteligentemente en un mercado que, por la escala, los privados no invertirían. Es así que la red provincial de fibra óptica y radioenlaces garantiza que el 100% de las localidades pampeanas tengan servicio de internet.

Para continuar este trabajo mancomunado con PyMEs y cooperativas del sector, se creó una línea de créditos específica destinada a la implementación de nuevas redes de fibra óptica y la adquisición de equipamiento de estas prestadoras del servicio de última milla, de modo tal de que se logre una mejora en la velocidad de los planes que los prestadores ofrecen a sus usuarios. En este mismo sentido, desde la Empresa Pampeana de Telecomunicaciones (EMPATEL) se decidió una baja importante del valor que se cobra por mega, permitiendo que prestadores de internet puedan ofrecer planes de mayor velocidad sin aumentar sus tarifas.

La ampliación de la red provincial de fibra óptica permite seguir conectando lugares que antes no lo estaban. Asimismo, esta política pública genera igualdad de acceso entre pequeñas localidades, que no cuentan con inversiones de privados por no ser rentables en cuanto a la cantidad de habitantes.

Se prevé construir más de 440 kilómetros a la red provincial de fibra óptica, reemplazando radioenlaces en varias localidades y cerrando anillos que generan confiabilidad y estabilidad en cuanto a las conexiones.

Continuamos con la ejecución del plan de obras para 22 localidades, de las cuales 6 ya están terminadas y en operación. Además, iniciaremos otro plan de obras con despliegues de red en distintos puntos de La Pampa.

En el oeste profundo, por ejemplo, se desplegará fibra óptica desde Telén a Santa Isabel y desde General Acha hasta La Reforma, generando así conectividad en lugares donde hasta el momento no hay.

También se sumarán las obras para conectar La Adela, Falucho, Anchorena, Villa Mirasol, Rolón, Adolfo Van Praet, Hilario Lagos y Sarah.

En cuanto a la modernización del Estado, se continúa con la implementación de sistemas que permitan una Administración Pública eficiente y dinámica, apuntando a un Estado moderno y sin papeles.

Prueba de ello es la puesta en funcionamiento del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE), con la implementación progresiva de módulos (Expediente Electrónico y Trámites a Distancia) para este año 2023.

Firma Digital y Ley de Ciudadanía Pampeana Digital son acciones que se llevan a cabo y que continuarán con su profundización durante lo que queda de gestión, marcando un camino claro no solo puertas adentro de la Administración Pública, sino de cara a la ciudadanía y en su relación con el Estado provincial.

